Ché Nunnely kan borst natmaken tegen Ajax: "Hij is fel natuurlijk"

Ché Nunnely is in het tenue van Willem II uitgegroeid tot een van de smaakmakers van de Eredivisie.

De twintigjarige rechtsbuiten maakte afgelopen zomer, na zeven seizoenen in de jeugdopleiding van , de overstap van Amsterdam naar Tilburg en het onderlinge meetmoment van vrijdagavond in de Johan Cruijff ArenA komt wellicht op het juiste moment. Nunnely was goed voor drie treffers en twee assists in zijn laatste drie competitieduels.

Nunnely weet dat hij tegen wellicht een van de beste linkerverdedigers van Europa zal staan. "Nicolás Tagliafico. Dat wordt gezellig!", lacht de aanvaller vrijdag in De Telegraaf . "Ik heb vorig seizoen vaker tegenover hem gestaan op trainingen. Hij is fel natuurlijk, een Argentijn hè. Maar het is leuk om tegenover zo'n speler te staan. Dan kun je jezelf meten, kijken hoe je uit de voeten komt tegen zo'n topploeg."

Nunnely maakt onmiskenbaar stappen onder Adrie Koster. "Maar dat geldt voor ons hele team", benadrukt de rechtsbuiten.

"We willen kijken of we ook Ajax pijn kunnen doen. Ze hebben gewoon een topploeg en zijn in topvorm. Hoe ze het doen in de , dat is mooi om te zien. Na de ontwikkeling van vorig seizoen kon men alleen maar hopen dat die lijn zou worden doorgetrokken."

De twintigjarige Nunnely kwam tot 42 duels voor Jong Ajax op het op één na hoogste niveau. Een officieel duel in de hoofdmacht bleef uit, evenals spelen in de Johan Cruiff ArenaA. Vrijdagavond wordt zodoende de eerste keer.

"Als je van jongs af aan bij Ajax speelt, heb je altijd de droom om in de ArenA te spelen. Nu zal dat gebeuren, maar tegen Ajax. Toch mooi."