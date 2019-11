Chapecoense drie jaar na vliegramp gedegradeerd

De Braziliaanse club is voor het eerst in de geschiedenis gedegradeerd uit de Serie A.

Het doek viel woensdagnacht Nederlandse tijd na een 1-0 thuisnederlaag tegen Botafogo, dat aan het langste eind trok via een goal van Rhuan in de 53e minuut.

Met nog drie wedstrijden te gaan staat Chapecoense op de negentiende stek, met negen punten minder dan de nummer 16 Ceara.

In theorie kan Chapecoense nog gelijk komen in punten, maar dan is het aantal overwinningen doorslaggevend en dat is in het nadeel van de club die vandaag om meerdere reden een zwarte dag doormaakt.

Op 28 november 2016 stortte een vliegtuig met de bijna voltallige clubselectie aan boord neer toen men op weg was naar de finale van de Copa Sudamericana. In totaal verloren 71 mensen het leven, waaronder 19 voetballers van Chapo.

Aanvoerder Douglas had de zware taak om de pers te woord te staan nadat de degradatie een feit werd en het viel hem zwaar. "Het is een lastig moment waarin het moeilijk is woorden te vinden", zei hij tegen Premiere FC.

"Als spelers spijt het ons zeer dat we Chapecoense in deze situatie hebben gebracht, maar deze club heeft altijd getoond een eenheid te zijn."

"Volgens mij moeten we de handen weer allemaal slaan met iedereen rondom de club. We moeten zorgen dat Chapecoense zo snel mogelijk terug kan naar de , waar de club thuishoort."

Chapecoense speelde in 2009 nog in de Serie D en maakte vanuit daar zijn opmars naar de hoogste afdeling zonder ooit te degraderen. In 2014 kwam men tot in de Serie A en daarin eindigde het als 15e en als 14e.

Na de vliegtuigramp raapte de club zich bijeen met een leger huurspelers, transfervrije aanwinsten, jeugdspelers en de twee overlevende selectiespelers waarmee men in 2017 de achtste plaats bemachtigde.

Sindsdien zijn de resultaten echter steeds minder geworden met nu de degradatie als onvermijdelijke uitkomst.