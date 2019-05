'Chaos' in Londen rond Tottenham - Ajax; fans met elkaar op de vuist

Groepen fans van Tottenham Hotspur en Ajax zijn dinsdagavond met elkaar op de vuist gegaan na afloop van het duel in Noord-Londen.

Eerder op de dag waren al drie politieagenten gewond geraakt. Er zijn in totaal negen arrestaties geweest rond het duel.



Verschillende Engelse media, waaronder de BBC, melden dat vier arrestaties al voor aanvang van het duel in de achtste finale van het miljardenbal hadden plaatsgevonden. Deze mensen hadden vuurwerk afgestoken en daarbij drie politieagenten verwond. Tijdens de wedstrijd pakte de lokale politie nog eens vijf mensen op.



Na de wedstrijd werd het volgens diverse media 'chaos' in bepaalde delen van Londen. Verschillende supportersgroepen zochten de confrontatie op en zorgden voor veel onrust. Er werd onder meer met flessen en verkeerspionnen gegooid. Een ooggetuige vertelt aan de Daily Star dat het er heftig aan toeging na de wedstrijd.



"Ik liep naar het station en hoorde opeens gerinkel van kapot glas. Ik keek op en zag fans die continu naar elkaar schreeuwden. Er waren wel mensen met gele hesjes, maar ik weet niet of dit stewards waren of mensen van de politie", zo klinkt het. Een woordvoerder van de politie heeft al aangegeven dat de ernst van de kwetsuren bij de agenten meevalt.