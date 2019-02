'Chaos bij NAC Breda; druk op geplaagde Van der Gaag neemt fors toe'

De druk op Mitchell van der Gaag neemt fors toe, zo schrijft Voetbal International. De prestaties zijn ondermaats in het Rat Verlegh Stadion.

NAC Breda verloor afgelopen vrijdag met 3-0 van directe concurrent De Graafschap, waardoor de Parel van het Zuiden nu hekkensluiter is in de Eredivisie. Volgens het weekblad richten de pijlen zich nu op de geplaagde trainer.

Waar eerder de inmiddels vertrokken technisch directeur Hans Smulders en ook Justin Goetzee, de vertrokken algemeen directeur, de gebeten hond waren, moet nu vooral Van der Gaag het ontgelden bij NAC. 'Organisatorisch is het een chaos, het vertrouwen in een goede afloop neemt in alle geledingen rap af', zo schrijft Voetbal International . 'De enige manier om nog een schokeffect teweeg te brengen, lijkt om drastische keuzes te maken.'



Supporters en aandeelhouders verlangen betere prestaties van het eerste elftal, onder meer omdat er in de winterse transferwindow vijf nieuwe spelers zijn begroet. Verder is er nog steeds geen permanente algemeen directeur en is het onduidelijk wat de samenwerking met Manchester City precies inhoudt. NAC staat met zestien punten uit twintig duels laatste en heeft twee en vijf punten achterstand op respectievelijk De Graafschap en FC Emmen, de andere clubs in de degradatiezone.