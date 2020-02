Chaos bij Barcelona compleet na vernietigend betoog Messi op Instagram

Lionel Messi heeft op Instagram uitgehaald naar technisch directeur Éric Abidal.

De superster van is niet te spreken over het interview dat de technisch directeur van zijn club eerder gaf aan Sport.

Daarin zei Abidal onder meer zei dat 'veel spelers' van Barça ontevreden waren over trainer Ernesto Valverde en niet meer wilden werken voor de oefenmeester.

In januari werd Valverde ontslagen door Barcelona. "Allereerst wil ik Ernesto bedanken voor al het werk dat hij heeft gedaan, het winnen van titels en het zeer goed managen van het team", schrijft Messi op zijn Instagram Stories.

Meer teams

"Maar van buitenaf kon je zien dat het team toe was aan een verandering. Ik weet niet of het vertrek van Ernesto goed of slecht is geweest, iedereen heeft zijn mening, maar het is altijd moeilijk om een dergelijke beslissing te nemen."

"We hebben deze beslissing genomen in het belang van het team", schrijft Messi, die zich dus wel kan vinden in het ontslag van Valverde. De Argentijn is echter minder te spreken over de eerdere uitlatingen van Abidal.

"Ik vind reageren op dit soort zaken absoluut niet leuk, maar ik vind dat iedereen zijn verantwoordelijkheid moet nemen voor zijn eigen taken en beslissingen."

Lees beneden verder

"De spelers zijn verantwoordelijk voor wat er op het veld gebeurt en we zijn de eerste om toe te geven dat we het niet goed hebben gedaan", zo klinkt het enigszins cryptisch.

Dat Abidal insinueerde dat bepaalde spelers ontevreden zouden zijn geweest over Valverde, raakt Messi. "Zij die verantwoordelijk zijn voor het bestuurlijke gedeelte moeten hun verantwoordelijkheden pakken en vóór hun keuzes gaan staan."

"Als je spreekt over spelers, noem dan man en paard en kom met namen. Anders wordt het een smerig spel en worden verhalen gevoed die niet waar zijn."