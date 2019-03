Championship play-offs: kanshebbers, speeldagen en alles wat je moet weten

Diverse clubs zijn nog in de race voor een ticket voor de play-offs en de strijd begint intenser te worden nu de ontknoping nadert.

De poorten naar de Premier League gaan weer bijna open en naast een prestigieuze kwestie is het ook nog eens heel lucratief om van het tweede niveau van Engeland naar de allerhoogste klasse te promoveren.

Dit seizoen zijn clubs als Leeds United, Sheffield United en Norwich City al lange tijd in de race voor automatische promotie, terwijl iets daaronder ook een strijd gaande is tussen Derby County, Middlesbrough, Nottingham Forest en West Bromwich Albion.

Zij jagen op een plekje in de play-offs en Goal houdt je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de Championship en de daarop volgende play-offs.

Wat zijn de Championship play-offs?

De nummer een en twee van de Championship promoveren aan het einde van het seizoen automatisch naar de Premier League en om het resterende ticket naar 'de beste competitie ter wereld' wordt verdeeld via een play-offsysteem.

De ploegen die op plek drie, vier, vijf en zes eindigen, maken hier kans op. Nummer drie strijdt in de halve eindstrijd tegen de nummer zes en ook de nummers vier en vijf bestrijden elkaar in een dubbele ontmoeting. Hierin tellen uitdoelpunten niet dubbel, dus moet er simpelweg vaker gescoord worden dan de tegenstander. De winnaars van beide tweeluiken nemen het tegen elkaar op in de finale, die over een duel wordt gespeeld op neutraal terrein.

Wie maken kans op de Championship play-offs?

We weten momenteel nog niet wie zullen uitkomen in de play-offs, maar nu het einde nadert begint het plaatje langzaam duidelijk te worden voor de betrokken partijen. Norwich City leidt de dans en gaat vermoedelijk rechtstreeks promoveren, terwijl Leeds United en Sheffield United nek aan nek gaan om de tweede plek die ook nog recht geeft op directe promotie. Daarachter zit een gat, maar met nog acht wedstrijden te spelen is nog alles mogelijk.

De actuele stand in de Championship:

Pos Team Gespeeld Winst Gelijk Verlies Punten Doelsaldo 1 Norwich City 38 23 9 6 78 +29 2 Sheffield United 38 22 8 8 74 +30 3 Leeds United 38 22 7 9 73 +24 4 West Bromwich Albion 38 19 10 9 67 +24 5 Middlesbrough 37 15 13 9 58 +9 6 Aston Villa 38 14 15 11 57 +14 7 Preston North End 38 15 12 11 57 +8 8 Derby County 37 13 11 11 56 +2 9 Bristol City 36 15 10 11 55 +7 10 Sheffield Wednesday 37 14 13 11 55 -3 11 Nottingham Forest 37 13 15 10 54 +8

Laatste update: 29 maart 2019.

West Bromwich Albion lijkt zich op te kunnen gaan maken voor de play-offs, maar daarachter is het dringen geblazen voor vier clubs die binnen een marge van twee punten zitten. Aston Villa zit nu nog net aan de goede kant van de streep, maar moet oppassen voor de opmars van Preston North End en Derby County, terwijl ook Bristol City, Sheffield Wednesday en Nottingham Forest nog een sprong omhoog kunnen maken.

Wanneer vinden de Championship play-offs plaats?

De exacte data voor de Championship play-offs zijn nog niet vastgelegd, maar de wedstrijden gaan in ieder geval plaatsvinden na 5 mei, want dan wordt de laatste speelronde afgewerkt.

Vorig seizoen werden de halve finales minder dan een week na het sluiten van de competitie afgewerkt en een zelfde aanpak lijkt nu ook de voorkeur te hebben van de organisatie.

Wanneer en waar wordt de finale gespeeld?

De finale van de Championship play-offs staat ingeroosterd op maandag 27 mei en wordt traditioneel afgewerkt op Wembley in Londen. Daar kunnen 90.000 mensen komen kijken en de play-offs zorgen geregeld voor een vol huis.

Afgelopen seizoen kwamen er 85.243 toeschouwers op het finaleduel tussen Aston Villa en af en dat aantal kan dit seizoen zomaar worden overtroffen nu diverse 'slapende reuzen' als Leeds, Nottingham en Preston in de race zijn voor promotie.

Wie werd vorig seizoen de winnaar van de play-offs?

Fulham greep in 2018 het ticket naar de Premier League door Aston Villa met 1-0 te verslaan in de finale. Aanvoerder Tom Cairney scoorde de winnende treffer voor de Cottagers, die nog slechts tien man op het veld hadden staan na de rode kaart van Denis Odoi.

Fulham eindigde als derde in de Championship en versloeg het als zesde ingestroomde Derby County in de halve eindstrijd en rekende vervolgens dus af met Aston Villa. en verzekerden zich afgelopen seizoen al rechtstreeks voor de Premier League, waar ze dit seizoen met wisselend succes presteren.