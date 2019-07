Champions League-ontmoeting wordt 'race tegen de klok' voor Ajax-aanwinst

Het is nog maar de vraag of Edson Álvarez van de partij is als Ajax het in de voorrondes van de Champions League opneemt tegen PAOK Saloniki.

De Amsterdammers rondden maandag voor vijftien miljoen euro de komst van de verdediger van Club América af. De Telegraaf weet maandagmiddag te melden dat de afwikkeling van de transfer een 'race tegen de klok' wordt.



speelt op 6 of 7 augustus in Griekenland de heenwedstrijd tegen PAOK, waarna de return een week later op het programma staat. Álvarez, die zondag aankwam in Amsterdam en maandag zijn contract signeerde, zal in de komende dagen terugvliegen naar Mexico om daar het benodigde stempel voor zijn werkvergunning op te halen.



Dit proces kan echter in totaal twee weken in beslag nemen en Álvarez mag in de tussentijd ook niet meetrainen met zijn nieuwe werkgever. Als de formaliteiten op tijd worden afgerond blijft het daarom de vraag of Erik ten Hag hem wel zal opstellen in de heenwedstrijd, aangezien hij dan nauwelijks op het veld heeft gestaan met zijn nieuwe ploeggenoten.



De oefenmeester zal daarom waarschijnlijk een andere vervanger voor de naar vertrokken Matthijs de Ligt aan moeten wijzen en heeft daarvoor drie opties. Perr Schuurs maakte de afgelopen weken een goede indruk in de voorbereiding en geldt op dit moment misschien wel als de voornaamste kandidaat om de plek naast Daley Blind in te nemen. Met Joël Veltman en Lisandro Magallán heeft Ten Hag nog twee andere kandidaten voor de plek van rechter centrale verdediger in zijn selectie.