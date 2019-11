Champions League laatste 16: Gekwalificeerde teams, loting en datums

Goal vertelt je alles wat je moet weten over de knock-outfase van het grootste clubtoernooi van Europa.

De groepsfase van de loopt in december ten einde en diverse teams hebben zich nu al geplaatst voor de volgende ronde.

De 32 deelnemers aan het hoofdtoernooi hebben al veel hoogwaardige duels afgewerkt en dat zorgt altijd weer voor verrassingen.

Eind november wordt er meer duidelijk als de vijfde speelronde wordt afgewerkt. Voor Kerst weten we welke 16 clubs volgend jaar terugkeren in de jacht op eremetaal.

Goal vertelt je alles wat je moet weten over de achtste finales:

Welke clubs zijn al gekwalificeerd?

Na de vierde speelronde hadden reeds drie ploegen zich geplaatst voor de achtste finales van de Champions League: , en .

Op speelronde vijf volgden , en het goede voorbeeld en daar zullen meer teams bij komen op 27 november.

Op 10 en 11 december wordt de zesde en laatste groepsronde afgewerkt, dus dan zijn alle 16 deelnemers aan de achtste finales bekend. Nu ziet het schema er zo uit:

Groep Winnaars (geplaatste status) Nummers 2 (ongeplaatste status) Gekwalificeerd (plek nog onduidelijk) A Paris Saint-Germain Real Madrid B Bayern München Tottenham Hotspur C Manchester City D Juventus E F G H

Groep A en B zijn al beslist met PSG en Bayern München als groepswinnaars voor Real Madrid en Tottenham, die dus beide een ongeplaatste status krijgen.

Manchester City is al zeker van groepswinst in Groep C, waarin Shakhtar Donetsk, Dinamo Zagreb én Atalanta allemaal nog kans maken op het tweede ticket, terwijl of achter Juventus doorgaat in Groep D.

In Groep E lijkt regerend kampioen samen met door te gaan, maar ook Red Bull Salzburg maakt nog kans, terwijl Genk al is uitgeschakeld.

en Inter vechten met zijn drieën om twee tickets in Groep F, waar ook Slavia Praag nog een kleine mogelijkheid heeft als alles goed valt.

In Groep G zijn en de voornaamste kandidaten, maar het blijft erg close nu ook Zenit Sint-Petersburg en goede resultaten boeken.

, en maken ten slotte met zijn drieën uit wie doorgaan vanuit Groep H, waar reeds kansloos is voor een langer verblijf in de Champions League.

Wanneer wordt er geloot voor de achtste finale?

De loting voor de achtste finales van de Champions League vindt plaats in het Zwitserse Nyon en wordt verricht op maandag 16 december.

Dat is ruwweg een week na de laatste groepswedstrijden en de UEFA zal de officiële starttijd voor het evenement later aankondigen.

Groepswinnaars genieten een beschermde status en kunnen elkaar zodoende niet treffen.

Clubs die elkaar in de groepsfase bestrijden, mogen niet tegen elkaar spelen in de achtste finale, terwijl ook ploegen uit hetzelfde land elkaar automatisch ontlopen.

Wanneer worden de achtste finales gespeeld?

De achtste finales voor de Champions League staan ingeroosterd op februari 2020.

Lees beneden verder

De heenduels worden gespeeld op 18 en 19 februari, terwijl de returns exact een week later plaatsvinden.

Hoe kan ik de CL-loting live volgen?

De loting voor de achtste finales van de Champions League wordt live gestreamd op de UEFA website.

Ook de NOS zendt het evenement live uit, terwijl Goal je online van de laatste updates voorziet.