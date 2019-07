Champions League 2019/20: Teams, groepen en belangrijke data

Het Champions League-seizoen is amper een maand voorbij en het nieuwe jaar in de grootste Europese clubcompetitie komt er al weer aan.

De van 2019/20 trapt vroeg in de zomer af, slechts een paar weken na de Engelse finale waarin de beker pakte tegen .



Europa's elite zal de opleving van de Engelse teams willen onderbreken, nadat de Premier League afgelopen jaar alle vier finalisten van de twee grote clubcompetities leverde.



Lionel Messi gaat opnieuw op zoek naar zijn vijfde eindzege met , terwijl Cristiano Ronaldo zijn club naar de eerste titel sinds 1996 hoopt te leiden.



Ondertussen zal mikken op een terugkeer in de Europese top en er is altijd ruimte voor een comeback vanuit het niets, zoals vorig seizoen bewees.



Goal geeft je hier alle informatie over het komende Champions League-jaar, zoals de gekwalificeerde teams, belangrijke data en meer.

Welke teams zijn gekwalificeerd?

De samenstelling voor de groepsfase van de Champions League is grotendeels compleet. Ongeveer een kwart van de beschikbare plaatsen is nog open.



Grootmachten als Barcelona, Real Madrid, Juventus, en natuurlijk titelverdediger Liverpool zijn al zeker van deelname, net als , Paris Saint-Germain en -winnaar .



Er is echter geen plaats voor en , de verliezend finalist tegen The Blues.



Dit zijn de clubs die zich al hebben gekwalificeerd.

Liverpool Juventus Paris Saint-Germain Chelsea Red Bull Salzburg Barcelona Atalanta NNB Zenit NNB Real Madrid Bayern München Lokomotiv Moskou NNB Borussia Dortmund NNB Shakhtar Donetsk NNB Tottenham Genk NNB

De laatste tickets voor de poulefase kunnen via de kwalificatierondes worden verdiend. Landskampioen Ajax moet twee van die voorrondes zien te overleven, nummer twee speelt een voorronde méér en weet inmiddels dat FC Basel op 23 juli (thuis) en 30 juli (uit) de eerste tegenstander is.



Twee clubs, Young Boys en Slavia Praag, hoeven maar één voorronde te spelen.

Champions League 2019/20 groepen & plaatsing

De indeling van de groepen wordt pas bekend als alle 32 deelnemers geplaatst zijn en de loting wordt gedaan op donderdag 29 augustus .



Teams worden verdeeld in vier potten van elk acht ploegen. De indeling van die potten wordt duidelijk naarmate de loting dichterbij komt.



Het is al wel zeker dat Barcelona, Manchester City, Juventus, Bayern München, en Zenit in pot 1 zitten, net als de winnaars van de Champions League (Liverpool) en Europa League (Chelsea).

Wanneer begint de Champions League?

Lees beneden verder

Voor sommigen zal het een verrassing zijn, maar het nieuwe Champions League-seizoen is twee weken na de finale in Madrid al begonnen. Al duurt het natuurlijk nog even voordat de Europese zwaargewichten zich melden.



De loting voor de eerste voorronde werd gedaan op 11 juni en de eerste wedstrijden zijn gespeeld op 25 juni .



In onderstaand overzicht vind je alle belangrijke data voor het komende seizoen.

Fase Datum loting Data wedstrijden Voorronde 11 juni 25 / 28 juni Eerste kwalificatieronde 18 juni 9 / 10 / 16 / 17 juli Tweede kwalificatieronde 18 juni 23 / 24 / 30 / 31 juli Derde kwalificatieronde 22 juli 6 / 7 / 13 juli Play-offs 5 augustus 20 / 21 / 27 / 28 augustus Groepsfase 29 augustus 17 september t/m 11 december Achtste finales 16 december 18 / 19 / 25 / 26 februari & 10 / 11 / 17 / 18 maart Kwartfinales 20 maart 7 / 8 / 14 /15 april Halve finales 20 maart 28 / 29 april & 6 / 7 mei Finale 20 maart 30 mei

Waar wordt de Champions League-finale gespeeld?

De finale van het komende Champions League-jaar wordt gespeeld in het Atatürk Olimpiyat Stadı, ofwel het Olympisch stadion van Istanbul.



In dat stadion, waar plek is voor 76.000 voetbalfans, werd in 2005 ook de eindstrijd gespeeld, toen Liverpool in een legendarisch duel een sensationele comeback neerzette tegen (3-3). De Engelsen grepen de trofee vervolgens in een spannende strafschoppenserie.



Het complex werd geopend in 2002 en het is het grootste stadion van Turkije. De Turkse nationale ploeg speelt er zijn thuiswedstrijden en in het verleden was het tijdelijk de thuishaven van Galatasaray, Istanbul , Kasimpasa en .