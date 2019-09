Chagrijn bij Lille: "Het zegt genoeg dat hij de man van de wedstrijd was"

Lille OSC begon dinsdagavond aan de groepsfase van de Champions League met een 3-0 nederlaag tegen Ajax.

Trainer Christophe Galtier baalt na afloop van de nederlaag en heeft het gevoel dat er in de Johan Cruijff ArenA meer in zat voor zijn teams. "Er is wel degelijk een behoorlijk verschil tussen deze twee ploegen, maar ik vind de uitslag toch behoorlijk zwaar", zo tekent France Football op uit de mond van Galtier.

"Ik denk dat drie doelpunten veel is, ondanks dat we al vroeg een treffer moesten incasseren. We wisten dat we in de eerste tien of vijftien minuten onder druk zouden worden gezet", blikt de oefenmeester van terug op het duel.

"In die periode kregen we een doelpunt tegen, maar langzamerhand kwamen we steeds beter in de wedstrijd. We creëerden kansen. Het is een verdiende overwinning voor , maar een zware nederlaag voor mijn spelers. Ze hebben er alles aan gedaan om ons voetbal te spelen."

"Het zegt genoeg dat André Onana tot man van de wedstrijd werd gekozen door de UEFA. Zijn reddingen in het strafschopgebied waren erg belangrijk. In aanvallend opzicht waren zij erg efficiënt en wij niet", vervolgt Galtier.

"Ajax is in technisch opzicht een hele sterke tegenstander. Wij zijn op dat niveau geweest. Ik had in gedachten wanneer we ze hadden moeten vastzetten, maar dat is uiteindelijk zonder succes geweest."

"Het is moeilijk om positief te praten na zo'n nederlaag, ook al vond ik het zwaar. We zullen moeten werken aan de punten die wat minder gingen. In defensief opzicht, bijvoorbeeld."

"Er is een verschil tussen de competitie en de . Maar we moeten niet vergeten dat er ook positieve fases waren", aldus Galtier, die tevens gevraagd wordt naar het spel van Renato Sanches.

"Hij heeft weinig gespeeld, dus hij moet weer ritme opdoen. Ik heb hem gevraagd om op een specifieke positie te spelen binnen ons tactische plan, dat was niet zijn favoriete positie. Hij heeft goede en slechte dingen gedaan, maar uiteindelijk zal hij zijn niveau vinden."

"We wisten dat het moeilijk zou worden en we hebben een beetje teveel weggegeven. Als we ons eigen spel konden spelen, konden we het hen moeilijk maken", voegt Benjamin André toe in gesprek met RMC Sports.

"We zijn er daarentegen niet in geslaagd om onze kansen te verzilveren. Zij waren natuurlijk ook gevaarlijk. We kunnen onszelf verwijten dat we geen doelpunt hebben gemaakt, denk ik. Wat dat betreft hebben we het hen niet moeilijk genoeg gemaakt."