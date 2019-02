Cesc Fàbregas tast in duister: "Ik weet alleen dat hij fan is van Real Madrid"

Eden Hazard wordt al langere tijd in verband gebracht met Real Madrid, 'de club van zijn dromen'.

De aanvaller, die over een contract tot volgend jaar zomer met Chelsea beschikt, kwam afgelopen week in het nieuws met uitspraken over zijn toekomst, al wilde hij niet al te veel prijsgeven over een mogelijk vertrek uit Londen. "Ik weet wat ik ga doen. Ik heb de knoop doorgehakt", luidde het summiere commentaar van de 28-jarige Belgisch international.

Cesc Fàbregas speelde jarenlang samen met Hazard en maakte afgelopen maand de overstap naar AS Monaco. Ook de Spanjaard tast naar eigen zeggen in het duister over de toekomst van Hazard, al heeft hij wel een vermoeden. "Ik weet niet wat hij gaat doen", vertelde de middenvelder in de nacht van donderdag op vrijdag in gesprek met Cadena SER . "Ik weet alleen dat hij fan is van Real Madrid."



"Ik weet ook dat hij heel gelukkig is bij Chelsea, net als zijn familie. Hij is de leider van het team. Hij moet een beslissing nemen. Als hij niet voor aanvang van de zomer verlengt, zal hij een beslissing moeten nemen. Hij is 28 jaar en het is in ieder geval het perfecte moment om te vertrekken. Het is hoe dan ook een zeer persoonlijke beslissing." Hazard is al sinds de zomer van 2012 verbonden aan Chelsea, dat destijds veertig miljoen euro aan Lille betaalde.



Fàbregas was niet op de hoogte van de uitlatingen van Hazard. "Als hij dat daadwerkelijk heeft gezegd, denk ik dat hij bij Chelsea gaat bijtekenen. Ik hoor dit nu pas", erkende de Spanjaard. "Hij zal nooit met Chelsea in discussie gaan om een transfer af te dwingen. Het is zijn liefde en hij heeft in Engeland alles gewonnen. Als hij een beslissing heeft genomen. Hij is niet iemand die halverwege het seizoen de knoop doorhakt."