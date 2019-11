Celtic waarschuwt fans voor clubkleuren in Rome na laf steekincident

Twee supporters van Celtic zijn in Rome neergestoken voorafgaand aan de Europa League-wedstrijd tegen Lazio van donderdagavond.

The Bhoys komen daardoor via de officiële kanalen met een waarschuwing. Supporters die zijn afgereisd naar de Italiaanse hoofdstad wordt geadviseerd om donderdag in geen geval clubkleuren te dragen.

"Ga niet op eigen gelegenheid naar het stadion", zo schrijft de clubleiding van Celtic in de verklaring richting de eigen aanhang. "Maak gebruik van de pendelbussen die vanaf 15.00 uur gereedstaan op het Piazzele delle Canestre. Zorg er daarnaast voor dat je geen glaswerk of houders bij je draagt op straat en verplaats je in grote groepen." Daarnaast wordt dus benadrukt om de kleuren van Celtic bedekt te houden, om confrontaties met -fans te voorkomen.

Lees beneden verder

De twee Celtic-supporters, van 35 en 52 jaar oud, werden woensdagavond met steekwonden overgebracht naar het ziekenhuis. Volgens Celtic-aanhanger Kevin McGuire, die het voorval meldde op Twitter, werden Celtic-fans in een hinderlaag gelokt door 'ultra's' van Lazio toen ze zich in een Ierse pub in de binnenstad van Rome bevonden. De neergestoken supporters van de Schotse topclub zijn in ieder geval niet in levensgevaar.

Naar verwachting zijn circa negenduizend Celtic-fans momenteel in Rome voor het Europese treffen met Lazio, al zijn er ook veel fans zonder wedstrijdkaartje afgereisd naar Italië.

Het elftal van manager Neil Lennon wist twee weken geleden op eigen veld met 2-1 te winnen van Lazio. Het eerste fluitsignaal in het Stadio Olimpico klinkt om 18.55 uur.