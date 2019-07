Celtic-coach: "Er komt geen deal met Arsenal"

Neil Lennon, de manager van Celtic, suggereert dat Kieran Tierney deze zomer niet naar Arsenal vertrekt.

The Gunners hebben meerdere keren een bod uitgebracht bij de Schotse kampioen, maar Celtic ging niet akkoord met de voorwaarden. De verwachting was dat beide partijen er uiteindelijk wel uit zouden komen, maar volgens Lennon is dat dus niet het geval. "Voor zover ik weet komt er geen deal. Daar zijn we erg blij mee en we moeten nu zijn geest zien te kalmeren."



Lennon erkent dat het moeilijk kan worden voor Tierney om zijn gedachten weer volledig bij Celtic te krijgen. "Ik zal met hem in gesprek moeten gaan en ik weet zeker dat de club dat ook gaat doen. Al zou het misschien toch kunnen doorgaan, dat weet ik niet", houdt de 48-jarige Engelsman toch nog een slag om de arm. "Tot de transferdeadline voorbij is, kunnen we er niet ontspannen over zijn en Kieran ook niet."



Kieran Tierney is al enkele jaren een vaste waarde voor Celtic, dat komend seizoen voor het negende jaar op rij landskampioen wil worden. De 22-jarige linksback heeft inmiddels ook twaalf interlands namens Schotland achter zijn naam staan. 's meest recente bod op de jongeling bedroeg zo'n 28 miljoen euro, waarvan een deel pas betaald zou worden als de Londenaren zich plaatsen voor de . Celtic zou echter niet overtuigd zijn dat dat lukt.