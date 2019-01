Cech zet na afloop seizoen punt achter carrière

Petr Cech zet na afloop van het seizoen een punt achter zijn loopban. Dat maakte de Tsjechische doelman dinsdag via Twitter bekend.

"Dit is mijn twintigste seizoen als professioneel speler en het is twintig jaar geleden dat ik mijn eerste professionele contract heb ondertekend, dus het voelt voor mij als het juiste moment om aan te kondigen dat ik aan het eind van dit seizoen met pensioen ga", legt Cech uit op Twitter.



"Na vijftien jaar in de Premier League te hebben gespeeld, en iedere mogelijke prijs gewonnen te hebben, heb ik het gevoel dat ik alles heb bereikt wat ik wilde bereiken. Ik zal hard blijven werken bij Arsenal om hopelijk dit seizoen nog een prijs te pakken. Daarna kijk ik uit naar wat het leven voor mij in petto heeft buiten het voetbalveld."



​Cech begon zijn loopbaan voor Viktoria Plzen en speelde achtereensvolgens voor Chmel Blsany, Sparta Praag, Stade Rennes, Chelsea en sinds de zomer van 2015 voor Arsenal. ​Op 12 februari 2012 debuteerde de doelman voor de nationale ploeg van Tsjechië en speelde hij 124 interlands.