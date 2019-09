Ceballos: "Ik heb nooit een team beter zien spelen dan Liverpool"

De van Real Madrid gehuurde middenvelder speelt dit seizoen met Arsenal in de Premier League en is erg onder de indruk van het niveau.

Vooral het van Jürgen Klopp springt eruit volgens de jonge Spanjaard. Dani Ceballos geeft ruiterlijk toe dat hij ondersteboven werd geblazen door het hoge drukzetten van Liverpool, dat de onderlinge wedstrijd in augustus met 3-1 won op Anfield.

Mohamed Salah scoorde tweemaal, terwijl ook Joël Matip een doelpunt mocht noteren tegen the Gunners, die net als Liverpool met twee zeges begonnen aan het seizoen en daarna de eerste nederlaag slikten tegen de titelkandidaat.

Spaans international Ceballos speelde een uur mee, maar dat was ruimschoots voldoende om de kracht van de Europese kampioen van dichtbij te ervaren. "Ik heb nog nooit zoiets gezien als die dag op Anfield", looft Ceballos tegenover the Guardian.

"Ik heb nog nooit een team beter zien spelen dan Liverpool. Hoe zij druk zetten en hoe hun fans aanmoedigingen schreeuwen... Ze benemen je alle adem. Je bent zoveel tijd kwijt aan verdedigen en als je zelf iets wilt doen, staan ze alweer voor je. Ze zijn goed gedrild."

Ceballos denkt dat qua niveau niet eens zo ver achter Liverpool zit, want met name de voorhoede van zijn eigen ploeg acht hij van wereldklasse. Hij verwacht van Unai Emery hetzelfde als Klopp bij Liverpool kan leveren, maar weet ook dat zijn landgenoot tijd nodig heeft.

"We kunnen het op dit moment niet vergelijken. We werken aan dezelfde dingen, maar Klopp kwam in 2015 bij Liverpool en Unai arriveerde hier pas vorig seizoen", weet de middenvelder.

"Arsenal kwam vorig seizoen één punt tekort om naar de te mogen en won bijna de . Zijn komst is dus positief. Over een paar jaar staat Arsenal bij de tien beste ploegen ter wereld en strijdt ze om alle prijzen."

Ceballos is blij met het vertrouwen wat hij krijgt van Emery en betaalt dat terug met een goede start in Londen. Hij weet dat hij zijn eigen spel moet verbeteren, maar geniet van zijn uitdaging in wat hij de beste competitie ter wereld noemt.

"Ik heb een grote verbeteringsmarge, wat me met meer ervaring gaat lukken. Unai heeft vertrouwen in mij. Hij is degene die me vroeg naar Arsenal te komen, omdat ik een prominente rol zou hebben in het spel wat hij wil spelen. Dit is de competitie met de hoogste standaard en de hoogste verwachtingen, dus ik moet me aanpassen."