Cavlan verlaat FC Emmen en speelt volgend seizoen Europa League

Caner Cavlan verlaat FC Emmen en gaat verder bij Austria Wien, zo meldt de Eredivisionist uit Drenthe donderdag via de officiële kanalen.

De linksbenige verdediger, die over een aflopende verbintenis beschikte, speelde slechts een jaar in Emmen en kwam afgelopen seizoen tot 34 optredens in de .

Volgens Voetbal International tekent Cavlan op korte termijn een driejarig contract bij de nummer vier uit Oostenrijk, dat daarmee een plaatsbewijs voor de afdwong. De vleugelverdediger maakte afgelopen seizoen vier doelpunten en gaf zes assists en verscheen mede daardoor op de radar van de Oostenrijkers.



De 27-jarige Cavlan gaf zijn loopbaan gestalte bij , dat hem in 2015 verkocht aan sc . Via avonturen als huurling bij Sanliurfaspor en Boluspor in Turkije kwam de linksback een jaar geleden in Emmen terecht. Hij miste geen minuut in competitieverband en had een groot aandeel in de verrassende veertiende plaats van het elftal van trainer Dick Lukkien.