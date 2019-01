Cavani: "Solskjaer heeft Manchester United nieuwe energie bezorgd"

De aanvaller van PSG houdt de ontwikkelingen bij Manchester United in de gaten nu beide ploegen elkaar volgend maand treffen in de Champions League.

Edinson Cavani geeft toe dat de aanstelling van Ole Gunnar Solskjaer voor nieuwe energie zorgt. Manchester United nam in december afscheid van toenmalig trainer José Mourinho en sindsdien boekte de club onder bewind van de Noorse interim-trainer zes zeges uit zes duels. In februari krijgt hij ook de kans om zich als trainer te etaleren in de Champions League, waar PSG in de achtste finale wacht.

Op 12 februari staat het eerste duel van het tweeluik gepland en Cavani probeert er nog niet te veel aandacht aan te schenken, schetst hij in een exclusief interview met Goal. Wel geeft hij toe een grote verbetering in het spel te zien onder leiding van Solskjaer. "Manchester? We moeten aan onszelf denken en niet aan andere teams. We moeten onze eigen kwaliteiten en verbeterpunten kennen en zorgen dat we er de volgdende wedstrijd weer staan", benadrukt de Uruguayaan.

Aan een voorspelling voor de ontmoeting tegen de Engelse grootmacht waagt hij zich daarom nog niet. "We weten dat Manchester United door een negatieve periode is gegaan, maar de nieuwe trainer heeft ook nieuwe energie gebracht. Sindsdien boeken ze positieve resultaten. Daar krijgen ze meer motivatie van en dat is normaal. Maar wij zullen ze pas in de dagen voor de wedstrijd nauwkeurig bestuderen, en niet eerder."

Waar United druk doende is om de vorm en chemie onder Solskjaer te blijven verbeteren, heeft Cavani op zijn beurt gewerkt aan zijn relatie met ploeggenoten Kylian Mbappé en Neymar gewerkt. De spits gaat niet in op avances van Chelsea en geeft aan zich erg comfortabel te voelen in de ploeg met de twee supervedetten. Hij voelt het steeds beter aan in het veld en plukt daar de vruchten van.

"Het gaat allemaal om tijd, inzet en de klik met elke andere speler in de ploeg. Iedereen reageert anders en ik merk dat onze energie anders is geworden. Met het verstrijken van de tijd is onze connectie verbeterd", besluit de doelgerichte spits, die andermaal een goed seizoen kent, maar toch in de schaduw van zijn illustere ploeggenoten staat. Afgelopen zaterdag hervatte PSG de competitie met een 3-0 zege op Amiens. Cavani, Mbappé en Marquinhos waren de doelpuntenmakers. Neymar deed niet mee wegens een lichte knieblessure.