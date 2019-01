Cavani schiet zich naar de top - de Ligue 1 Performance Index

De spits van Paris Saint-Germain vond twee keer het net tegen Stade Rennais en dat leverde hem de eerste plek op in het klassement.

De dominantie van Paris Saint-Germain in de Ligue 1 kreeg zondag een vervolg toen ze een klinische prestatie leverden om Rennais in het Parc des Princes met 4-1 te verslaan.

Edinson Cavani was de ster van de show, scoorde tweemaal en speelde een voorbeeldige wedstrijd in de punt van de aanval. Het openingsdoelpunt was bijzonder aangenaam. De Uruguayaans international scoorde na voorbereidend werk van Ángel Di María. Zijn voorzet was precies op maat en vond de vrijstaande spits, die raak kon koppen.

Zijn tweede doelpunt was een stuk eenvoudiger, door een voorzet van Kylian Mbappé voor een leeg doel binnen te schuiven.

Cavani's bijdrage was zo sterk dat hij deze week op de eerste plek eindigde in de Ligue 1 Performance Index, die meet hoe goed elke speler in de competitie speelt geklasseerd tot een score van maximaal 100. Met een score van 95,5 staat Cavani bovenaan de lijst nadat hij afgelopen weekend als tweede eindigde achter Kylian Mbappé.

Mbappé staat wederom in de top 10. De Fransman staat op de zevende plek dankzij een doelpunt en een assist.

Di María is de derde speler van PSG in het klassement, hij speelde een goede wedstrijd op de vleugel. De Argentijn vond het net met een heerlijk lobje, wat het hoogtepunt van zijn avond was.

De tweede plaats deze week wordt ingenomen door Lille OSC-aanvaller Nicolas Pépé, die opnieuw zijn klasse liet zien voor de ploeg van Christophe Galtier dat op bezoek bij Olympique Marseille met 1-2 te sterk was. Pépé opende de score vanaf de strafschopstip en maakte in de slotminuten de tweede treffer, waar Lille drie belangrijke punten pakte om de tweede plek in het klassement te verstevigen.

De wedstrijd was ook opmerkelijk door de opwachting van Mario Balotelli. Nadat hij vorige week werd overgenomen van OGC Nice, kwam de Italiaan als wisselspeler in het veld en maakte een enorm verschil in de aanval van Marseille en maakte zijn eerste doelpunt van het seizoen met een kopbal in de blessuretijd van de wedstrijd. Er waren zeer positieve signalen voor Super Mario, wiens invalbeurt hem deze week de zesde plek in het klassement opleverde.

Zijn voormalige teamgenoot bij Nice, Allan Saint-Maximin, is de man die het podium compleet maakte. Nîmes Olympique werd zaterdag met 2-0 verslagen, waar de mannen van Patrick Vieira jacht blijven maken op kwalificatie voor Europees voetbal volgend seizoen. Saint-Maximin vond zijn naam natuurlijk terug op het scoreformulier.

Nice's sterkste punt dit seizoen is hun defensieve kracht, waar doelman Walter Benítez in een bijzonder indrukwekkende vorm steekt voor een groot deel van het seizoen, en dat werd benadrukt met zijn score van 88,9 wat hem de vijfde plaats op de ranglijst opleverde deze week.





Hij was echter niet de doelman die de meeste indruk maakte in de competitie, die eer gaat naar Régis Gurtner. De keeper van Amiens werd de eerste doelman dit seizoen tien reddingen maakte in een wedstrijd dit seizoen, waar zijn team zondag op eigen veld met 0-1 onderuit ging tegen Olympique Lyonnais.

Amiens blijft in de degradatiezone staan, waar de onderste ploegen AS Monaco en Guingamp beiden ook onderuit gingen. De mannen uit het prinsdom leden een zeer schadelijke nederlaag tegen Dijon FCO, waar Naïm Sliti voortbouwde op zijn Coupe de France-hattrick tegen AS Saint-Étienne door te scoren tegen de landskampioen van 2017. Zijn prestatie was de negende plaats op de ranglijst waardig.

Gaëtan Laborde is de speler die deze week de top 10 compleet maakt, waar de aanvaller van Montpellier doel trof in hun 2-0 thuiszege tegen Stade Malherbe Caen om hun Europese aspiraties in leven te houden.

Het komende weekend begint met een interessant duel tussen Lille en Nice in het noorden en eindigt met de thuiswedstrijd van Lyon tegen Paris Saint-Germain, wat op voorhand het hoogtepunt van de speelronde is.