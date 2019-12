'Cavani geeft strijd met Neymar en Mbappé op en tekent driejarig contract'

Edinson Cavani heeft een persoonlijk akkoord bereikt met Atlético Madrid over een driejarig contract.

Dat meldt de Italiaanse transferexpert Gianluca Di Marzio maandagochtend. De Spaanse club moet alleen nog tot overeenstemming komen met Paris Saint-Germain, de werkgever van de aanvaller uit Uruguay. Het is niet duidelijk of Cavani, die over een aflopend contract beschikt bij , in januari of na afloop van het seizoen de overstap maakt.

De geruchten over een vertrek van Cavani uit Parijs deden al enige tijd de ronde. De in 2013 door PSG aangetrokken spits was jarenlang een vaste waarde in de aanvalslinie, maar deze jaargang vervult de routinier voornamelijk een bijrol. De 32-jarige aanvaller werd naar verluidt ook gevolgd door zijn oude club en Los Angeles Galaxy en Inter Miami.

Cavani mag overigens pas na 1 januari officieel onderhandelen met andere clubs, maar een overgang richting Atlético lijkt dus al te zijn beklonken.

Cavani werd ruim zes jaar geleden voor 63 miljoen euro door Napoli verkocht aan PSG. De 116-voudig international van Uruguay kwam in de afgelopen jaren tot het fraaie aantal van 196 doelpunten in 290 optredens namens de Franse grootmacht. Hij veroverde met PSG vijfmaal de landstitel in de en vier keer de Franse beker.

Succes in de bleef echter uit, ondanks het aantrekken van onder meer Neymar, Kylian Mbappé en Mauro Icardi. Laatstgenoemde aanvallers krijgen doorgaans de voorkeur van trainer Thomas Tuchel, waardoor Cavani zijn heil elders zoekt.

Atlético heeft echter meer plannen voor de aankomende transferperiode, want trainer Diego Simeone wil volgens Di Marzio ook Nemanja Matic naar het Wanda Metropolitano halen. De middenvelder heeft net als Cavani een aflopend contract en een rol als reserve.

heeft de eenzijdige optie om zijn verbintenis met een jaar te verlengen, al is het maar de vraag of the Red Devils hiervan gebruik maken na afloop van dit seizoen.