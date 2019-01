Cavani: "Een lastige periode, maar ik geef niet op"

Edinson Cavani wordt gelinkt aan een transfer naar Chelsea, maar de spits uit Uruguay wil zich volledig richten op Paris Saint-Germain.

"In het algemeen, niet alleen als het om voetballen gaat, moet je jezelf als persoon altijd willen verbeteren, willen groeien en doelstellingen hebben", vertelt Cavani in gesprek met Goal. "Die doelstellingen zijn ieder jaar hetzelfde: winnen, topfit blijven en zo veel mogelijk wedstrijden kunnen spelen voor Paris Saint-Germain."



Cavani speelde in Ligue 1 in twaalf van de achttien wedstrijden mee en hij scoorde elf keer. "Het is een lastige periode, maar ik denk echt dat hard blijven doorwerken de enige weg is naar succes. Ik zal nooit opgeven om 100 procent fit te zijn en het beste te kunnen geven voor het team." De routinier kampte aan het begin van dit seizoen met een spierblessure, opgelopen op het WK. Eind oktober miste hij twee duels vanwege een hamstringkwetsuur.



"Soms is het moeilijk voor een speler en krijg je te maken met highs en lows. Maar daar maak ik me niet heel druk om, want iedere voetballer krijgt daar in zijn carrière wel mee te maken", gaat Cavani verder. "Het is normaal dat je niet gelukkig bent als je niet scoort. Dat is mijn rol, zeker voor mij als centrumspits."



Bij Paris Saint-Germain nam Thomas Tuchel afgelopen zomer het stokje over van Unai Emery. Cavani is positief over de Duitser. "De coach heeft een goede sfeer van een eenheid gecreëerd. Dat is niet makkelijk. We hopen allemaal dat we op deze manier kunnen doorgaan. Het jaar 2019 is pas net begonnen en we hebben al een paar belangrijke mijlpalen bereikt."



PSG won zaterdag met 0-3 van Amiens en de Franse kampioen staat daardoor al op vijftig punten in Ligue 1. Het gat met nummer twee Lille is dertien punten en Lille heeft zelfs twee wedstrijden meer gespeeld. In de Champions League staan Cavani en zijn teamgenoten binnenkort tegenover Manchester United.