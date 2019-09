Catalunya Ràdio deelt flinke bedragen van contract Ansu Fati (16)

Ansu Fati heeft onlangs een lucratief contract ondertekend.

De zestienjarige aanvaller beleeft dit seizoen zijn doorbraak bij de hoofdmacht van en de leiding van de Catalaanse grootmacht is snel in actie gekomen om het toptalent in huis te houden. Volgens Catalunya Ràdio is de parel van Barcelona er flink op vooruit gaan.

De jonge buitenspeler heeft nog maar drie LaLiga-wedstrijden achter de rug, maar Barcelona heeft nu al actie ondernomen inzake Fati om andere clubs af te schrikken. De Catalaanse radiozender meldt dat de aanvaller voor drie jaar kan heeft getekend, met een optie voor nog twee seizoenen. Daarbij zou het jaarsalaris in eerste instantie ongeveer 300.000 euro zijn.

Lees beneden verder

Het salaris van Fati zal in de loop der jaren oplopen, waarbij hij in zijn vijfde contractjaar per seizoen 600.000 euro kan incasseren. Als Fati ook definitief de promotie maakt naar de A-selectie van Barcelona, dan wordt zijn salaris in één klap verhoogd naar een miljoen euro per jaar. In zijn tweede seizoen komt daar dan tweeënhalf ton bovenop en in zijn derde jaar bedraagt zijn salaris anderhalf miljoen euro.

Zaakwaarnemer Rodrigo Messi, de broer van Barcelona-sterspeler Lionel Messi, int volgens Catalunya Ràdio ook een aardige geldsom door de contractondertekening. Naar verluidt krijgt de belangenbehartiger ongeveer 700.000 euro commissie. Afgelopen zaterdag maakte Fati nog furore door onder meer te scoren in de 5-2 overwinning tegen .

Fati maakte in 2012 de overstap van de jeugdopleiding van naar Barcelona en maakte op 25 augustus tegen zijn debuut voor Barcelona. In de drie wedstrijden die hij tot dusver speelde kwam hij tot twee doelpunten en één assist.