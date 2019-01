Cassano verbaasd over transferwaarde Barella: "Dit is krankzinnig"

Nicolo Barella vertrekt deze maand mogelijk voor een behoorlijke transfersom naar Chelsea. Antonio Cassano heeft daar zo zijn mening over.

Barella maakt dit seizoen veel indruk bij Cagliari en de 21-jarige middenvelder moet naar verluidt zo'n vijftig miljoen euro kosten als Chelsea hem in januari wil vastleggen. Het Italiaanse talent moet op Stamford Bridge de plek innemen van Cesc Fabregas, die naar AS Monaco is vertrokken. Cassano kan de enorme bedragen die tegenwoordig worden betaald niet begrijpen.



"Helaas gaat het voetbal tegenwoordig helemaal de verkeerde kant op", sprak de oud-speler van onder meer AS Roma, Real Madrid, AC Milan en Internazionale tegenover Sky Sports Italy. "Barella vijftig miljoen waard? Oké, maar hoeveel moet Thiago Alcantara van Bayern München dan wel kosten? Hij is ook nog vrij jong, 27 jaar. Hij is zeker vier of vijf keer meer waard dan Barella."



"Een speler speelt twee goede wedstrijden, hij rent naar links en naar rechts en dan is hij meteen vijftig of zelfs zestig of tachtig miljoen waard? Dat is echt krankzinnig", aldus de 36-jarige Cassano, die in oktober zijn carrière beëindigde.



De voormalige international liet zich ook uit over Nicolo Zaniolo, het talent van AS Roma dat onlangs zijn eerste profdoelpunt maakte. De 19-jarige speler werd zelfs al vergeleken met Francesco Totti. "Nicolo is goed, maar hij is nog erg jong. Laten we hem maar niet vergelijken met Totti. Hij kan nog veel beter worden, al ben ik er nog niet helemaal achter of hij nou een aanvaller is of een middenvelder. Maar ik mag hem wel."