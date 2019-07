Casillas krijgt voorlopig nieuwe rol in staf FC Porto: "Ik ga iets anders doen"

Iker Casillas keert na zijn hartaanval voorlopig niet terug onder de lat bij FC Porto.

De Portugese topclub laat maandag namelijk via de officiële kanalen weten dat de 38-jarige doelman voor aankomend seizoen een rol krijgt in de staf, waar hij een 'verbinding' gaat vormen tussen de spelers, de coaches en de directie.



rept niet over een definitief pensioen voor Casillas, die ruim twee maanden geleden op het trainingsveld werd getroffen door een hartaanval. De sluitpost begon eerder deze maand wel weer met trainen, maar lijkt dus voorlopig geen wedstrijden te zullen spelen voor os Dragões en krijgt zodoende de tijd om volledig te herstellen.



"Ik ga iets anders doen dan ik gewend ben, wat op het veld staan was. Ik ga proberen om een connectie te maken tussen de selectie en de club. De trainer (Sérgio Conceição, red.) heeft mij verteld dat hij graag wilde dat ik dicht bij de spelers bleef. Vooral bij de jongere spelers, omdat er veel zal veranderen. Ik ga mijn best doen om mijn collega's te helpen", laat Casillas weten in een korte reactie.



"We gaan proberen om ons zo goed mogelijk voor te bereiden op het nieuwe seizoen, we hebben nog een paar weken voordat de eerste officiële wedstrijden op het programma staan. Hopelijk wordt het een fantastisch seizoen, waarin we kampioen worden, de beker winnen en zo ver mogelijk komen in Europa."