Casillas deelt sneer uit aan Mourinho; tweet gaat de wereld over

José Mourinho lijkt het rode voetbalbolwerk van Manchester United maar niet aan de praat te krijgen en dat doet zijn oude rivaal Iker Casillas deugd.

Na afloop van het met 3-1 van Liverpool verloren duel slingerde Casillas een tweet de ether in die inmiddels viraal is gegaan. Met dat bericht leek hij te verwijzen naar de geplaagde Portugese manager van Manchester United. "Volgens een Portugese krant heeft iemand gezegd dat een speler zoals ik (37 jaar oud) aan het einde van zijn carrière zit. Daar ben ik het helemaal mee eens! Maar mijn vraag aan diezelfde krant is dan: wanneer en op welk moment zien jullie bij coaches dat ze niet langer een team kunnen leiden of trainen?", aldus Casillas op Twitter.

Het bericht is ten tijde van het schrijven van dit artikel meer dan 16.000 keer geretweet en heeft ruim 50.000 likes vergaard. Portugese media weten zeker dat de Spanjaard hiermee een plaagstoot uitdeelde aan Mourinho. Laatstgenoemde had eind november in Record namelijk geroepen dat Casillas 'aan het einde van zijn loopbaan' zit. De twee onderhouden sinds hun samenwerking bij Real Madrid een ijzige relatie met elkaar.



In 2012/13 werd San Iker aan de kant geschoven door Mourinho, die eerst Antonio Adán en later Diego López boven de clubicoon verkoos. Na 725 duels, vijf landstitels, drie keer de Champions League, twee keer de Copa del Rey, vier keer de Spaanse Super Cup, twee WK’s voor clubteams en twee keer de Europese Super Cup vertrok hij naar FC Porto, maar niet zonder dat Mourinho schande sprak van de zes miljoen euro aan salaris die Casillas in Mourinho’s vaderland zou gaan verdienen.