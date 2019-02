Casemiro: "We kunnen niet over Ronaldo praten"

Na de blamage voor eigen publiek tegen Barcelona wilde Casemiro niet over de afwezigheid van Cristiano Ronaldo praten.

Real Madrid ging woensdagavond met 0-3 onderuit tegen de Catalanen, die zich daardoor plaatsten voor de finale van de Copa del Rey. Los Blancos hebben in La Liga al negen punten achterstand op Barcelona en dus lijkt de Champions League de enige prijs die de Madrilenen dit seizoen nog kunnen veroveren.



In het duel met Real kreeg wel kansen om te scoren, maar dat lukte dus niet. Cristiano Ronaldo wordt wat dat betreft gemist in Madrid, maar daar wilde Casemiro niet over spreken. "We kunnen het niet over een speler hebben die hier niet meer is", zei de Braziliaan tegen AS. "Vorige week hadden we het over Karim Benzema als beste nummer 9, Vinícius, Lucas Vázquez... We kunnen het niet over Cristiano hebben, omdat hij hier niet speelt."



Casemiro vindt dat de voorhoede van Real het ondanks de nederlaag tegen Barça nog steeds goed doet. Hij wilde landgenoot Vinícius, die woensdagavond vijf keer tevergeefs op doel schoot, niet de schuld geven. "Het is niet eerlijk om alleen over hem te praten. Hij heeft lef en hij is voor niks of niemand bang. Voor zijn leeftijd heeft hij al een geweldig niveau."



Aanstaande zaterdag komt Barcelona opnieuw op bezoek in Bernabéu, maar dan in La Liga. Drie dagen later is de Champions League-return tegen Ajax.