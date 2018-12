Carvajal fileert jeugd: "Misschien zijn ze het eerste elftal niet waard"

Real Madrid verloor woensdag met een jeugdige ploeg van CSKA en Dani Carvajal denkt dat de talenten wellicht nog niet klaar zijn voor het grote werk.

In het hart van de defensie koos Solari bijvoorbeeld voor Jesús Vallejo en Javier Sánchez, terwijl de Argentijnse oefenmeester Vinicius Junior en Marcos Llorente eveneens een basisplaats gunde. Carvajal, die een kwartier voor tijd inviel ten faveure van Marcelo, weet niet of Real al kan bouwen op de jongere generatie.



"Drie weken geleden was er discussie dat de eigen jeugd wel kon spelen in de hoofdmacht van Real. Het blijkt echter dat ze het eerste elftal misschien niet waard zijn", aldus de 26-jarige verdediger tegenover Movistar. De fans in het Santiago Bernabéu jouwden de spelers tijdens én na het duel (0-3) uit en dat kan Carvajal na de grootste thuisnederlaag in de Champions League ooit wel begrijpen.



"Of dit als een wedstrijd zonder gevolgen kan worden gezien? Tja, we waren al geplaatst, dus zo kan je het zien. Het betrof wel een officieel duel en het was gewoon niet goed genoeg. In de eerste dertig minuten hadden we genoeg mogelijkheden, maar we maakten veel defensieve fouten. CSKA heeft dat goed afgestraft", besluit de Spanjaard.