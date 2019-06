Carrousel tussen AC Milan, AS Roma en Sampdoria raakt in stroomversnelling

Marco Giampaolo is niet langer de trainer van Sampdoria.

De nummer negen van het afgelopen -seizoen maakt zaterdagochtend bekend dat Giampaolo per direct vertrekt. De verbintenis van de oefenmeester liep nog een jaar door, maar na een gesprek met voorzitter Massimo Ferrero is overeenstemming bereikt over de ontbinding van het contract. Naar verwachting wordt Giampaolo spoedig aangesteld bij .

In het San Siro kan Giampaolo een tweejarig contract tekenen. Hij wordt de opvolger van Gennaro Gattuso, die eind vorige maand samen met technisch directeur Leonardo opstapte na het mislopen van -voetbal. Giampaolo wordt zelf naar verluidt opgevolgd door Eusebio Di Francesco, die overkomt van . Het contract van Di Francesco bij Roma moet nog officieel ontbonden worden, maar eerder deze week werd Paulo Fonseca al weggehaald bij Shakhtar Donetsk en aangesteld voor het komend seizoen bij i Giallorossi .



Giampaolo stond sinds 2016 aan het roer bij . Hij loodste de club tweemaal naar de tiende plaats en vorig seizoen dus naar plek negen. "We danken Marco voor zijn drie seizoenen bij ons", vertelt voorzitter Ferrero. "We hebben samen stappen gezet en mooie resultaten geboekt. We wensen hem het beste in het verdere verloop van zijn carrière. Het tijdperk van Giampaolo was belangrijk bij de ontwikkeling van de club."



"Ik bedank de voorzitter en de club voor drie onvergetelijke jaren", zegt de scheidend trainer zelf. "Ik was gelukkig in en we hebben samen goed gepresteerd. Ik dank de directeurs, de spelers en iedereen met wie ik heb samengewerkt. Jullie blijven in mijn hart, net als de supporters." Giampaolo zat 123 wedstrijden op de bank bij i Blucerchiati , waarvan hij er 49 won, 48 verloor en 26 remiseerde. Hij was voorheen trainer van onder meer Cagliari, Catania, Brescia en .