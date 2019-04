Carrière van Kargbo voorbij: levenslange schorsing voor matchfixing

De loopbaan van Ibrahim Kargbo zit erop.

Wereldvoetbalbond FIFA heeft de ex-speler van een levenslange schorsing opgelegd voor het beïnvloeden van meerdere internationale wedstrijden of pogingen daartoe. De FIFA maakt niet bekend om welke wedstrijden het ging en wat het aandeel van Kargbo was.

De 37-jarige verdediger uit Sierre Leone speelt sinds 2016 voor de Engelse zesdedivisionist Dulwich Hamlet. Hij speelde tussen 1999 en 2000 in de jeugdopleiding van en verdedigde tussen 2006 en 2010 in totaal 117 keer het shirt van Willem II in de . In 2016 concludeerde de KNVB dat Kargbo betrokken was bij een 'verkochte' wedstrijd van Willem II tegen in het seizoen 2009/10. De bond besloot toen dat Kargbo nooit meer actief mocht zijn in het Nederlandse voetbal.



Zelf heeft Kargbo de aantijgingen over matchfixing altijd ontkend. Toen De Volkskrant in januari 2015 meldde dat Kargbo geld had aangenomen om de resultaten van duels bij (4-0) en Feyenoord (1-0) te beïnvloeden, zei hij dat hij in zijn carrière nooit heeft meegewerkt aan matchfixing. Niettemin had hij al eens een schorsing gekregen voor internationale wedstrijden met Sierre Leone vanwege zijn vermeende aandeel in een matchfixingschandaal uit 2008.



Kargbo is overigens niet de enige die woensdag voor het leven is geschorst door de FIFA. Ook Seidath Tchomogo (voormalig international van Benin) en Hellings Mwakasungula (voormalig international van Malawi) hebben een levenslange schorsing gekregen, terwijl oud-international George Owino van Kenia voor tien jaar is geschorst. Een Zimbabwaanse zaakwaarnemer, Kudzanai Shaba, is levenslang geschorst.