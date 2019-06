Carragher snoeihard: "Het was stom om te proberen om slim te doen"

Engeland verloor donderdagavond in de halve finale van de Nations League na verlenging met 3-1 van Oranje.

De overwinning van het kwam uiteindelijk tot stand door twee kapitale fouten van John Stones en Ross Barkley. Analist Jamie Carragher is bij Sky Sports snoeihard over de verdediger van , die de zege van Oranje inleidde door de bal te verspelen aan Memphis Depay.

"De doelpunten vielen niet doordat er een risico gelopen werd of omdat er van achteruit opgebouwd wordt, maar door een stomme beslissing. John Stones staat met zijn gezicht richting de keeper en passt de bal. Dat is stupid . Dat heeft niets te maken met de lange bal spelen", analyseert Carragher. "Hij heeft een stomme fout gemaakt, het was een stomme beslissing om te draaien en te proberen om slim te doen."



"We maakten teveel fouten, wat gedeeltelijk te maken had met het drukzetten van Oranje. De laatste twee doelpunten vallen uit hele duidelijke fouten, maar we moeten er zijn om John te steunen", voegt de Engelse bondscoach Gareth Southgate toe. "De spelers hebben alles gegeven, dit is heel pijnlijk voor hen. Het is moeilijk om dit te verwerken. Eigenlijk zou het positief moeten zijn om opnieuw in een halve finale te staan, maar iedereen verlaat het toernooi nu gedesillusioneerd."



"We hadden het beter moeten uitspelen. Ik denk dat de laatste fout te maken had met vermoeidheid. Ross had daarvoor al kramp en als je vermoeid bent, kunnen fouten gebeuren", zo tekent de Daily Mail op uit de mond van de Engelse keuzeheer. Raheem Sterling is van mening dat Engeland goed omging met de druk van Oranje. "Tegen het einde van de tweede helft dacht ik dat wij de betere ploeg waren, maar we maakten stomme fouten en werden daarvoor gestraft. We probeerden te voetballen, maar dat werkte niet altijd."