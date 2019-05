Carragher raakt onder de indruk van Ajax en droomt van transfer

Jamie Carragher is onder de indruk geraakt van Ajax, dat woensdagavond in het zicht van de haven strandde tegen Tottenham Hotspur.

Gedurende de wedstrijd tegen Tottenham vreesde de oud-verdediger steeds meer dat 'zijn' het in de finale van de moest opnemen tegen de Amsterdammers, maar zo ver kwam het niet. Carragher hoopt evenwel dat Liverpool goed naar heeft gekeken, en in het bijzonder naar aanvoerder Matthijs de Ligt.

De analist van Sky Sports noemt Ajax 'een heel speciaal' en een 'briljant' team. Hij is gecharmeerd van De Ligt en van Frenkie de Jong. "Het is voor Ajax jammer dat ze, of in elk geval De Jong, naar gaan aankomende zomer", wordt Carragher geciteerd door Voetbal International. De Ligt lijkt ook onhoudbaar voor Ajax, maar heeft nog geen nieuwe club gekozen.



Carragher droomt ervan dat de keuze van de international van Oranje op Liverpool zal vallen. De Ligt zou op Anfield een centraal duo kunnen vormen met landgenoot Virgil van Dijk. ​"I'd love that! Wil hij naar Liverpool komen dan? Goed idee, dat zal ik hem vragen straks", knipoogt Carragher. "Ik heb nog nooit zo'n goede verdediger gezien op zijn negentiende. Hij speelt alsof hij al 29 is en op zijn piek is Kun je nagaan hoe goed hij is, als hij daadwerkelijk 29 is", blikt de analist tot slot vooruit.



De Ligt heeft een contract tot medio 2021 bij Ajax en sprak maandag, een dag na de gewonnen bekerfinale tegen , tegen dat hij bezig is aan een afscheidstournee in Nederland. "Ik zie het niet zo, ik zie het niet als mijn laatste weken bij Ajax. Ik zie het als de laatste weken van het seizoen, waarin het heel belangrijk is dat we zoveel mogelijk winnen en prijzen pakken", verzekerde De Ligt in gesprek met Voetbal International.