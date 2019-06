Carragher: "Op dit moment zie ik liever Van Dijk vertrekken dan hij"

Jamie Carragher veroverde in 2005 de Champions League met Liverpool en veertien jaar later was hij als analist aanwezig bij de triomf van in Madrid.

In de eindstrijd van het miljardenbal werd met 0-2 verslagen en Virgil van Dijk liet andermaal een zeer solide indruk achter. Het is alweer de zesde keer dat de belangrijkste Europese prijs in de wacht sleept.



Carragher is echter van mening dat geen enkele speler onvervangbaar is, Van Dijk dus ook niet. Jürgen Klopp heeft in zijn ogen een nog groter aandeel in het Europese succes van de club. "Hij is de onbetwiste nummer een van Liverpool, de belangrijkste persoon binnen de organisatie", zegt de voormalig Liverpool-stopper in zijn bijdrage voor Sky Sports. "Elk elftal heeft sterspelers nodig, maar op dit moment zie ik liever Van Dijk vertrekken dan Klopp."



"Hij is een erg bijzondere manager. Ik ken de voorwaarden in zijn huidige contract niet, maar ik zou hem zonder nadenken een nieuwe verbintenis aanbieden", vervolgt Carragher zijn relaas. "Hopelijk is dit de start van een nieuwe glorieperiode voor Liverpool. De druk van een prijs winnen is nu weg. Dat geldt ook voor alle discussies over de finales die Klopp als trainer heeft verloren." De Duitser verloor als trainer van en Liverpool zes finales op rij, totdat de vloek eindelijk werd verbroken dankzij de overwinning van zaterdagavond op the Spurs .



Klopp staat op Anfield tot medio 2022 onder contract. Carragher zegt met een kwinkslag dat het Liverpool-bestuur die overeenkomst 'met minstens zeventien seizoenen moet verlengen'. De voormalig keuzeheer van Dortmund is sinds oktober 2015 werkzaam voor de achttienvoudig kampioen van Engeland, afgelopen seizoen nummer twee in de Premier League.