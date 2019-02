Carragher: "Manchester United heeft een betere selectie dan Liverpool"

Jamie Carragher maakt zich zorgen om de titelkansen van Liverpool, dat maandagavond opnieuw punten morste in de Premier League.

Na de remise van afgelopen woensdag tegen Leicester City (1-1) eindigde ook het uitduel bij West Ham United in 1-1. De voorsprong van The Reds op Manchester City is nog maar drie punten, terwijl Tottenham Hotspur nu vijf punten achter Liverpool staat. Carragher, die ruim 700 wedstrijden voor Liverpool speelde, vindt dat de selectie van Jürgen Klopp niet breed genoeg is.



"Ik heb gisteren gezegd dat Manchester United een betere selectie heeft dan Liverpool. Dat leek raar om te zeggen, maar ik denk dat we daar nu kleine voortekenen van zien", sprak Carragher maandagavond op Sky Sports. De 41-jarige analist vindt dat Klopp een fout heeft gemaakt door Nathaniel Clyne te verhuren aan Bournemouth. Door blessureproblemen staat James Milner nu linksback.



"Milner heeft daar nu twee keer gespeeld en als je hem ziet spelen, kun je nauwelijks geloven dat hij daar zo vaak goed heeft gespeeld. Het lijkt alsof hij helemaal uit positie is", aldus Carragher. "Keita, waarvoor veel geld is betaald, is onzichtbaar en verliest heel vaak de bal. Firmino lijkt ook niet zichzelf en van Salah hebben we vanavond helemaal niks gezien."



Toch probeert Carra ook positief te blijven. "Ik kon niet geloven hoe slecht Liverpool vanavond was, maar we moeten het wel in het juiste perspectief bekijken. Liverpool is nog steeds koploper. Zelfs als ze één of twee punten achter City en Tottenham komen te staan, doen ze nog steeds mee om de titel."