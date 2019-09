Carragher: "Liverpool moet gaan voor de 100 punten"

De voormalig verdediger van Liverpool claimt dat de titelkandidaten van dit seizoen misschien wel honderd punten nodig hebben voor het kampioenschap.

Jamie Carragher is van mening dat zichzelf ten doel moet stellen om honderd punten te halen om de titeldroogte in seizoen 2019/20 ten einde te brengen.

haalde die magische grens in 2017/18 en de ploeg van Pep Guardiola sloeg vorig seizoen nogmaals toe met een nationale treble.

Liverpool hoopt die dominantie dit jaar te doorbreken, maar weet wel dat het zo goed als foutloos moet zijn om de machine uit Manchester te ontregelen.

Jürgen Klopp en de zijnen hebben dit seizoen nog geen punt verloren en Carragher gelooft dat het die scherpte tot het einde van het seizoen nodig heeft om de eerste titel in 30 jaar te pakken.

In gesprek met Sky Sports zegt hij het volgende na de knappe 1-2 zege op bezoek bij : "Dit is een belangrijke overwinning. City en Liverpool kijken zelfs zo vroeg in het seizoen al na elkaar en dit had voor City een kans kunnen zijn om in te lopen."

"Ik denk dat beide ploegen moeten streven na een puntental van minimaal honderd. City deed dat twee jaar terug en kwam vorig seizoen tot 98. Dan kan je maximaal 14 punten verliezen, dus zelfs een gelijkspel bij Chelsea was niet goed genoeg geweest."

"Tien of vijftien jaar geleden was je blij met een punt op bezoek bij United, Chelsea en , maar City heeft die standaard de afgelopen jaren veranderd, dus nu is ook een gelijkspel te min voor een titelkandidaat."

"Dit is ook een heel belangrijke als je kijkt naar hoe Liverpool vorig jaar presteerde in dit soort wedstrijden. Daar verloren ze de titelstrijd met Manchester City, dus dit is een heel grote zege."

"City had op hun beurt een heel eenvoudige zege tegen , maar over een paar weken krijgen zij ook van die lastige wedstrijden die ze op vreemde bodem moeten zien te winnen", besluit Carragher.

Manchester City won zaterdag met liefst 8-0 van Watford. Door de zege van Liverpool blijft het gat echter vijf punten in het voordeel van laatstgenoemde ploeg.