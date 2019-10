Carragher geeft tegenover Evra 'enorme fout' toe na steun aan Suárez

Jamie Carragher heeft tegenover Patrice Evra toegegeven dat hij en zijn ploeggenoten van Liverpool in 2011 een 'gigantische fout' hebben gemaakt.

Zij steunden Luis Suárez nadat de Uruguayaan werd beschuldigd van racisme. De voormalig -aanvaller liet zich in een wedstrijd tegen racistisch uit tegenover Evra en kreeg daar uiteindelijk een stevige straf voor. Liverpool bleef volledig achter Suárez staan en zijn ploeggenoten droegen voorafgaand aan het duel met Wigan Athletic zelfs shirts met de naam, het rugnummer en een afbeelding van de ex-Ajacied, om hem op die manier te steunen. Carragher laat acht jaar later aan Evra weten dat hij als vice-aanvoerder hier een stokje voor had moeten steken.

Nadat de aanvaller beschuldigd werd van racisme, meldde Liverpool dat de club volledig achter Suárez stond en dat bleek ook uit de shirts die the Reds droegen in de warming-up voor het duel met Wigan. Na onderzoek werd Suárez schuldig bevonden van racisme tegenover Evra in het duel tussen Liverpool en Manchester United in oktober 2011. Suárez werd uiteindelijk voor acht wedstrijden geschorst en kreeg een boete van omgerekend ruim 46.000 euro opgelegd. Voorafgaand aan de eerstvolgende ontmoeting tussen Manchester United en Liverpool weigerde Suárez vervolgens de hand van Evra te schudden.

Carragher geeft toe dat hij en zijn ploeggenoten fout zaten door Suárez openlijk te steunen. "Ik wil niet zeggen dat ik er geen deel van uitmaakte, maar als club maakten we een fout", aldus Carragher bij Sky Sports in een uitzending waar ook Evra aanwezig was.

"En ik was vice-aanvoerder. Ik weet niet meer wie er precies achter zat. Ik denk de spelers die dicht bij Luis stonden, die wilden echt hun steun laten zien. Misschien had ik destijds niet de moed om te zeggen: ik draag dat shirt niet. Ik denk niet dat iedereen binnen Liverpool het idee had dat wat we deden juist was."

"Het is net als bij familie", vervolgt Carragher. "Je eerste reactie, ongeacht wat iemand heeft gedaan, is het beschermen van de persoon, ook al weet je dat hij fout zit. En dat is fout. Ik probeer niet goed te praten wat we met die situatie hebben gedaan, het was niet goed."

Suárez verliet Liverpool uiteindelijk in 2014 voor , terwijl Evra de Premier League in hetzelfde jaar verliet. De Franse linksback speelde later nog voor , en .