Carragher fileert Chelsea: "Ze zijn een soort Arsenal geworden"

Chelsea werd zondagmiddag van de mat geveegd door Manchester City. De ploeg van Maurizio Sarri leed een recordnederlaag van 6-0.

Analist Jamie Carragher merkt bij Sky Sports op dat er bij the Blues het een en ander veranderd is en vergelijkt Chelsea met stadgenoot Arsenal. "Manchester City was buitengewoon goed, maar deze wedstrijd is illustrerend voor het slechte seizoen van Chelsea. We zijn pas halverwege het eerste seizoen van Sarri, maar het ergste dat ik kan zeggen is dat Chelsea een soort Arsenal is geworden. Arsenal wordt de laatste jaren buitenshuis ook geregeld van de mat geveegd, omdat ze te zwak zijn. Dit kon je in het verleden niet zeggen van Chelsea, maar dit team is heel zwak. Je ziet het aan Marcos Alonso bij het eerste doelpunt, dat is crimineel", stelt Carragher.



Door de forse nederlaag wordt Sarri na afloop van de wedstrijd op de persconferentie gevraagd naar zijn baanzekerheid. "Ik weet het niet, dat moet je aan de club vragen. Ik maak me zorgen over de prestaties van het team. Mijn baan staat altijd op het spel, dus wat dat betreft maak ik me geen zorgen. Je moet dit eigenlijk aan de clubleiding vragen", zo sprak de Italiaanse oefenmeester. Dat hij na de wedstrijd geen hand gaf aan zijn collega Josep Guardiola, zorgt voor de nodige onrust in Engeland.



"Ik zag hem op dat moment niet, maar natuurlijk wilde ik hem gedag zeggen. Het was toevallig dat ik hem niet trof, want ik wilde naar de kleedkamer. Ik heb geen problemen met Pep", zo gaat Sarri verder. Hij twijfelt voorlopig niet aan zijn filosofie. "Vandaag heb ik mijn voetbal niet gezien. In het begin werkte mijn filosofie, dus we moeten uitzoeken waardoor het momenteel niet werkt. We speelden in de eerste fase van het seizoen onze beste wedstrijden buitenshuis. Er is iets veranderd en ik kan niet aanwijzen waar het fout gaat."



"Mijn doel is om hier mijn voetbal te spelen, ik wil dat eigenlijk niet veranderen. Op dit moment spelen we een ander soort voetbal. Ik denk niet dat het met motivatie te maken heeft dat het niet loopt. Ik had een goed gevoel in aanloop naar deze wedstrijd, ik dacht dat het qua motivatie wel goed zat. We begonnen goed, maar kregen na vier minuten spelen op een knullige manier een doelpunt tegen. Vervolgens maakten we veel fouten op de verkeerde plekken, waardoor we niet in de wedstrijd bleven", besluit Sarri.