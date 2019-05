Carragher: "Dat is het enige waar Liverpool spijt van kan hebben"

Manchester City kroonde zich zondagmiddag tot kampioen van Engeland na een 1-4 overwinning op Brighton & Hove Albion.

Het betekent dat , dat met 2-0 van won, na een ijzersterk seizoen in de Premier League met lege handen staat. Jamie Carragher is van mening dat the Reds zichzelf weinig kunnen verwijten, al wijst hij wel op het feit dat Liverpool dit seizoen niet wist te verslaan.

"Liverpool heeft een optimistische manager en hij heeft het gevoel dat ze volgend seizoen opnieuw kunnen meedoen om de titel. Maar als Manchester City 96, 98 of 100 punten pakt, is het heel moeilijk om hen te stoppen. Het enige waar Liverpool spijt van kan hebben, is dat ze City niet verslagen hebben. Je kan niet verwachten dat andere clubs punten pakken tegen City als je zelf slechts één van de mogelijke zes punten tegen hen pakt", zegt Carragher tegenover Sky Sports.



"Volgend seizoen moeten ze naar die wedstrijden kijken als bekerfinales om City te verslaan, al is dat makkelijker gezegd dan gedaan. Dit team van City is buitengewoon", stelt de oud-verdediger van Liverpool. Ook Jürgen Klopp, manager van the Reds , deelt complimenten uit aan Manchester City. "Mensen zeggen misschien dat we meer hadden kunnen doen, maar dat is niet het geval. City had op sommige momenten geluk, wij hadden op sommige momenten geluk. Het ging om in de race blijven en dat is gelukt. Als City de tegenstander is, is het moeilijk. Ze konden ons niet lozen en wij konden hen niet lozen."



"Dit team heeft dit seizoen zoveel stappen gezet. Iedereen behalve Alisson was hier vorig seizoen al en hij heeft zo'n enorme impact gehad", vervolgt Klopp. "Het is een heel speciaal seizoen geweest, een beter jaar dan ik met heb gehad toen we kampioen werden. Maar we kunnen er niet omheen dat een team beter was. Het is duidelijk dat we hard moesten werken, het is speciaal dat we 97 punten hebben gepakt. We wilden geschiedenis schrijven en dat is gelukt. Het voelt nu niet goed, maar we moeten ons voorbereiden op een belangrijke wedstrijd in de komende weken."



"We kunnen vooral heel trots op onszelf zijn. Bij mij overheerst dat gevoel in ieder geval", zo voegt Virgil van Dijk toe in gesprek met Ziggo Sport. "Ik had vooraf in meerdere interviews al aangegeven dat we realistisch moesten zijn over onze kansen van vandaag. Manchester City speelde uit bij en je weet dat ze die wedstrijd normaal gesproken winnen. Het is niet zo dat ik het al had opgegeven, maar ik had natuurlijk wel in mijn achterhoofd dat het heel moeilijk zou worden."