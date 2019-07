'Carles Aléña doet afstand van rugnummer na komst van Frenkie de Jong'

Frenkie de Jong gaat bij Barcelona definitief rugnummer 21 dragen, zo weet Mundo Deportivo maandagmiddag te melden.

De 22-jarige middenvelder werd onlangs zonder rugnummer gepresenteerd bij zijn nieuwe club. Dat had er mede mee te maken dat het favoriete rugnummer van De Jong nog bezet was door Carles Aleñá, maar hij heeft ermee ingestemd dat op te geven.



Het rugnummer 21 werd door De Jong ook gedragen bij en Oranje, waardoor het in de lijn der verwachtingen dat hij daar ook bij voor zou kiezen. De middenvelder heeft zich volgens de Spaanse sportkrant echter bescheiden opgesteld en is eerst met Aleñá in gesprek gegaan. De speler heeft vervolgens te kennen gegeven dat hij er geen problemen mee heeft om zijn rugnummer op te geven.



Aleñá speelde sinds afgelopen seizoen met nummer 21 op het shirt, nadat hij het overnam van de naar vertrokken André Gomes. De door Barcelona opgeleide middenvelder kwam in de voorbije jaargang tot 27 officiële wedstrijden, waarin hij goed was voor 2 doelpunten. Volgens Mundo Deportivo gaat met het instemmen van Aleñá voor De Jong 'een droom in vervulling', daar hij graag met 21 wilde blijven spelen. Aléña zal komend seizoen met rugnummer 16, 19 of 24 spelen.



Eerder werd al bekend dat De Jong het iconische rugnummer 14 had geweigerd en de voorkeur gaf aan 21. "Ik zou heel makkelijk met een ander nummer kunnen spelen, hoor, daar niet van, alleen is het wel leuk dat het ook een bepaalde herkenbaarheid geeft voor de mensen", zei de middenvelder in gesprek met Voetbal International. "Ik heb mijn hele familie meegenomen naar mijn presentatie in Barcelona, behalve mijn opa Hans de Jong, mijn vaders vader. Hij is overleden en was op de 21ste jarig. Onbewust is het ook een soort eerbetoon. Hij was een enorme voetbalfan."



De Jong verscheen maandag, evenals de andere aanwinsten Antoine Griezmann en Neto, voor het eerst op het trainingsveld bij Barcelona. Het drietal werd met een traditie ontvangen door de selectie van de Catalanen. De overige spelers vormden een tunnel, waardoor de aanwinsten zich een weg moesten banen.