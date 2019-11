Carel Eiting: "Ik had ineens zó'n knie, terwijl ik geen pijn voelde"

Carel Eiting veroverde aan het begin van vorig seizoen een basisplaats bij Ajax, maar werd vervolgens naar de bank verdreven.

In de winterstop raakte hij ook nog eens geblesseerd aan zijn knie. Het was niet de eerste keer dat hij met knieproblemen kampte en dus koos de middenvelder voor een operatie. Eiting stond de rest van het seizoen aan de kant en is op de weg terug. Hij speelde dit seizoen al negen wedstrijden bij Jong in de en mikt nu op een terugkeer in de hoofdmacht.

"Ik speel nog niet waar ik het liefste wil spelen, maar dat wil niet zeggen dat er een vuiltje aan de lucht is", laat Eiting weten in een interview met Inside Ajax . Hij denkt terug aan vorig seizoen, toen hij in de basis stond in de en . "Je denkt wel terug aan wat je hebt meegemaakt, maar ik besef ook dat ik in een nieuw traject zit. Ik wil weer terugkomen naar wat ik kan. Het zijn andere periodes, maar er is geen vuiltje aan de lucht."

Tijdens het trainingskamp in de Verenigde Staten ging het mis met de knie van Eiting. "Ik voelde me lekker na de training", legt de 21-jarige middenvelder uit. "Ik had een lekkere wedstrijd gespeeld in Florida. Daarna ging ik nog wat extra's doen met Richard (Witschge, red.). Dat voelde helemaal goed, maar bij de fysio's werd gekeken hoe ik ervoor stond. Toen had ik ineens zó'n knie, terwijl ik geen pijn voelde. Het was veel te dik. Mijn knie zat vol met vocht. Ik kon weer een paar weken rust nemen, maar heb gekozen voor een operatie."

Terwijl Ajax vorig seizoen indruk maakte in de Champions League, kampioen werd en de TOTO won, werkte Eiting aan zijn herstel. Dat was niet altijd even makkelijk voor de Ajacied.

"Je wilt graag onderdeel zijn van dit Ajax. Er zijn momenten waarop je denkt: zonde dat ik geblesseerd ben geraakt . Maar hoe vaker je dat denkt, hoe zwaarder het wordt. Ik heb geprobeerd dat los te laten en vooruit te kijken. Dat is me goed afgegaan."