Cardioloog: "Profcarrière van Casillas is voorbij"

Iker Casillas zal nooit meer een wedstrijd in het profvoetbal kunnen spelen. Dat beweert de Spaanse cardioloog Juan Antonio Corbalán.

De 37-jarige Casillas werd woensdagmiddag op de training van getroffen door een hartaanval. Hij werd meteen naar het ziekenhuis gebracht en geopereerd. Casillas maakt het inmiddels naar omstandigheden goed, maar volgens Cobalán is de carrière van de routinier dus in één klap afgelopen.



"Je kunt niet voetballen met een stent. Helemaal niet als keeper", vertelt de cardioloog aan het Spaanse TVE. Een stent is een buisje van metaal of kunststof dat in een bloedvat kan worden geplaatst, zodat deze open blijft. "Iker zal een normaal leven kunnen leiden, maar hij zal niet meer terug kunnen keren in het profvoetbal."



Iker Casillas maakte al op 18-jarige leeftijd zijn officiële debuut in het doel van . Bij de Spaanse grootmacht groeide hij uit tot een clubicoon en één van de beste keepers ter wereld. Uiteindelijk speelde San Iker maar liefst 725 wedstrijden voor Los Blancos. Hij won onder meer vijf landstitels, twee keer de en drie keer de .Casillas koos in de zomer van 2015 voor een overstap naar FC Porto, waarmee hij vorig seizoen landskampioen werd. De sluitpost verdedigde 167 keer het doel van de Spaanse nationale ploeg en hij veroverde met La Roja de EK-titels van 2008 en 2012 en de wereldtitel in 2010.