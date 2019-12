Cardioloog MMC sluit einde loopbaan Daley Blind niet uit: "Bijzondere situatie"

De hartspierontsteking die bij Daley Blind is geconstateerd moet zeker niet onderschat worden.

Dat zegt cardioloog Jan Hoogsteen van het Máxima Medisch Centrum in Veldhoven. Volgens de medisch specialist is niet uit te sluiten dat Blind een punt achter zijn voetballoopbaan moet zetten als gevolg van de ontsteking.

Hoogsteen gaf zaterdagavond in het programma De Eretribune op FOX Sports telefonisch toelichting op de aandoening van Blind. Eerder op de dag liet collega-cardioloog Otto Kamp aan De Telegraaf weten dat er drie tot zes maanden hersteltijd staat voor een dergelijke blessure, hetgeen Hoogsteen bevestigt. "Je moet rekenen op een herstel van sowieso drie tot zes maanden."

Die periode staat voor het herstel van de ontsteking, maar belangrijk is vooral of die geen schade achterlaat in het hart. "Er zijn gevallen waarbij die hartspierontsteking littekens achterlaat. Littekens die in die hartspier zitten kunnen een voedingsbodem zijn voor ritmestoornissen, die bij inspanning optreden. Aan de andere kant kan er ook hartfalen ontstaan, met andere woorden: dat de hartspier heel zwak wordt en ook blijft. Dat maakt het kwalijk en ook kritisch", zo klinkt het verontrustend uit de mond van Hoogsteen.

Dat ervoor is gekozen om bij Blind direct een ICD, een 'kastje' dat ingrijpt bij hartritmestoornissen, te plaatsen, is volgens de cardioloog uitzonderlijk. "Ik vind dat wel bijzonder. Normaal gesproken wacht je gewoon even tot iemand uitgeziekt is en dan kijk je wat er overblijft."

Het is volgens Hoogsteen niet uit te sluiten dat Blind zijn carrière moet beëindigen. "Je weet nu even niet of dit einde carrière betekent. Als de hartspier verzwakt is en we komen er in de komende maanden achter dat er littekenweefsel in het hart is overgebleven na de ontsteking, dan wordt het een lastig verhaal."

Kenneth Perez, aanwezig in de tv-studio, vraagt aan Hoogsteen of het verantwoord is om Blind de thuiswedstrijd tegen uit te laten spelen. In de tweede helft van dat duel ging de verdediger plotseling op het gras zitten. "Dat is heel lastig om nu te beoordelen", reageert Hoogsteen. "Het is aan de medische staf van om tijdens de wedstrijd te beoordelen of iemand geschikt is om door te spelen. Achteraf is het niet verstandig geweest, maar dat weet je niet op dat moment."