'Cardiff dreigt 15 miljoen te verliezen na verdwijning Sala'

Cardiff City denkt er over na om een rechtszaak aan te spannen na de verdwijning van Emiliano Sala, zo meldt The Telegraph zaterdagochtend.

Volgens de Engelse kwaliteitskrant kost de komst van de recordaankoop the Bluebirds, inclusief salarissen en premies, in totaal ruim dertig miljoen euro en krijgt de club waarschijnlijk slechts de helft van dit bedrag terug van de verzekering.



Cardiff heeft duidelijk gemaakt dat het niets te maken heeft gehad met de voorwaarden waaronder de vlucht geregeld is. "Iedere dag komt er nieuwe informatie naar buiten en wij blijven onderzoeken wat er precies plaats heeft gevonden en wat de oorzaak van het ongeluk is geweest. We kijken naar de mogelijkheid dat nalatigheid een rol heeft gespeeld in de aanloop naar het ongeluk", laat een woordvoerder van de club weten aan de krant.



De vlucht die Sala maandagavond van Frankrijk naar Wales vervoerde was geboekt door de zaakwaarnemer van de van FC Nantes overgenomen spits en Mark McKay, een tussenpersoon in de deal. Details die vrijdag naar buiten kwamen wezen erop dat piloot David Ibbotson geen brevet had om commerciële vluchten te ondernemen, terwijl er twijfels zijn over de staat van de in 1984 gebouwde Piper Malibu waar Sala Het Kanaal mee over probeerde te steken.



Doordat de documenten die de transfer garandeerden al naar de Engelse voetbalbond FA en de FIFA waren gestuurd lijkt Cardiff de hele transfersom van om en nabij zeventien miljoen euro wel over te moeten gaan maken naar Nantes. De club heeft meteen bij het sluiten van de deal al een bedrag van ruim 5,5 miljoen overgemaakt naar de Fransen en zou het restant van de som in twee termijnen van nog eens 5,5 miljoen betalen. Een bron laat weten dat Cardiff Nantes 'wat gezien wordt als een redelijk bedrag zodra alle mogelijkheden, inclusief een nalatigheidsclaim, in beeld zijn gebracht' zal betalen.