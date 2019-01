Cardiff City stelt onderzoek in naar 'wangedrag' Craig Bellamy

Cardiff City heeft een onderzoek ingesteld naar aanleiding van de berichten over het gedrag van jeugdtrainer Craig Bellamy.

Gedrag jegens een Engels talent dat inmiddels actief is bij een andere club. "Ken Choo, de algemeen directeur, is hier nu mee bezig. Het is verder niet mijn terrein, ik weet er niets van af", reageerde trainer Neil Warnock dinsdag op de geruchten na de 3-0 nederlaag van the Bluebirds tegen Tottenham Hotspur. Engelse media voegen daaraan toe dat Choo en voorzitter Mehmet Dalman zich over de details van de zaak zullen buigen voordat er besloten wordt welke maatregelen moeten worden getroffen.

De oud-aanvaller van onder meer Newcastle United, Liverpool, Manchester City en de nationale ploeg van Wales is momenteel als jeugdcoach werkzaam bij de Welshe club en de Daily Mail meldt dat Bellamy onder meer een jonge speler heeft 'weggepest'.

Bellamy wordt ervan beschuldigd een jonge Engelse voetballer te hebben geïntimideerd met 'xenofoob' gedrag. Er ligt een officiële klacht bij de top van Cardiff City en onder anderen voorzitter Mehmet Dalman gaat in een later stadium zijn oordeel vellen over het gedrag van Bellamy. De trainer van de Onder-18 zou 'anti-Engelse' gebaren en woorden hebben geuit, waarbij ook enkele krachttermen zijn gebruikt.



Tijdens het voorseizoen in Italië zette Bellamy bijvoorbeeld het Engelse volkslied uit toen het lied luidde bij het bekijken van het WK. Ook zou de oud-aanvaller tijdens de busreis naar een wedstrijd tegen Bristol City hebben gezegd dat hij Swansea City haatte, maar dat zijn afkeer tegen Bristol City nog sterker was omdat het een Engelse club betrof.



Een achttienjarige speler uit Engeland zou zich geïntimideerd hebben gevoeld door alle gebeurtenissen. De jongeling wil niet langer spelen onder Bellamy en traint nu bij een andere club. Het agressieve gedrag van Bellamy en zijn stemmingswisselingen maken meer jonge spelers bang, zo klinkt het.