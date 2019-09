Cardiff City moet transfersom voor Sala deels betalen aan Nantes

Wereldvoetbalbond FIFA heeft uitspraak gedaan in de zaak tussen Cardiff City en Nantes, inzake de transfer van Emiliano Sala.

De club uit Wales moet van de FIFA zes miljoen euro betalen aan . Sala kwam eind januari van dit jaar om het leven bij een vliegtuigongeluk. Hij was onderweg naar Cardiff om zijn transfer af te ronden toen het toestel van de radar verdween en twee weken later werd teruggevonden in Het Kanaal.

en Nantes waren een transfersom van vijftien miljoen pond overeengekomen, omgerekend zo'n zeventien miljoen euro. Cardiff weigerde dat bedrag te betalen, omdat Sala nog niet bij hen onder contract stond toen hij verongelukte.

Een comité van de FIFA heeft nu dus bepaald dat Nantes recht heeft op een deel van de transfersom. Cardiff zou de volledige transfersom namelijk in termijnen gaan betalen en zes miljoen euro komt volgens de bond overeen met het eerste termijnbedrag.

De huidige nummer twaalf van de Championship kan eventueel tegen de uitspraak in beroep gaan bij sporttribunaal CAS.

Emiliano Sala speelde 3,5 jaar bij Nantes, waar hij in 2018/19 indruk maakte door twaalf keer te scoren in negentien wedstrijden in . De Argentijnse aanvaller werd slechts 28 jaar.