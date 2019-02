Cardiff City bevestigt: "We gaan betalen wanneer wij denken dat het juist is"

Cardiff City bevestigt dat men nog geen geld heeft overgemaakt aan FC Nantes inzake de transfer van Emiliano Sala.

BBC Wales en Sky Sports meldden woensdag dat de Franse club ontstemd is over het feit dat de club uit Wales nog niet heeft betaald. Mehmet Dalman, voorzitter van de Premier League-club, geeft toe dat de club nog geen betaling heeft gedaan.

FC Nantes zou juridische stappen zetten als men niet binnen tien dagen de eerste betaling zou ontvangen van Cardiff City. Dalman wil niet veel kwijt over de kwestie. "Het enige wat ik kan zeggen, aangezien het een gevoelig onderwerp is, is dat ik het kan bevestigen (dat er nog niet betaald is, red.). Dat klopt inderdaad", zegt Dalman tegenover L'Équipe .



"En om eerlijk te zijn wil ik er niets meer over kwijt." Op de vraag waarom het eerste deel van de transfersom nog niet betaald is, antwoordt Dalman: "Ten eerste omdat het lichaam nog niet geborgen is. We moeten respect tonen naar de familie. Ook moet er nog gekeken worden naar het vliegtuigwrak. Het is te vroeg om hier op te antwoorden."



Het interview van Dalman met de sportkrant werd woensdagavond afgenomen. Donderdagochtend werd bekend dat het gevonden lichaam is geborgen. Het is nog onbekend of het gaat om Sala of de piloot David Ibbotson. "We gaan betalen wanneer wij denken dat het juist is. Ik geloof niet dat Cardiff City ooit heeft gezegd dat wij niet zouden betalen", countert Dalman het commentaar dat de club had willen afzien van betaling. Cardiff City en FC Nantes kwamen eerder een transfersom van zeventien miljoen euro overeen.