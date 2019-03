Cancelo: "Ronaldo hoeft niets te bewijzen"

Cristiano Ronaldo is voor het eerst sinds het WK van 2018 weer terug bij de Portugese nationale ploeg en de verwachtingen zijn hooggespannen.

Joao Cancelo is enorm verheugd dat de superster van er weer bij is en vindt dat de 34-jarige niets meer hoeft te bewijzen als de ploeg het in het kader van EK-kwalificatie opneemt tegen Oekraïne en Servië. De rechtsback zag zijn teamgenoot bijna eigenhandig zorgen voor een kwartfinaleplaats in de , toen hij Juventus met drie goals langs hielp. "Cristiano voegt kwaliteit toe aan elk team waar hij in speelt. Wij hebben het geluk om met hem te mogen spelen in de nationale ploeg en ik extra omdat ik hem ook bij Juventus tref", aldus Cancelo.

De rechtsback vindt echter dat ook de rest van Juve een compliment verdient. "Ronaldo was geweldig, maar het hele team was goed en hij maakt het een stuk gemakkelijker. Iedereen die de wedstrijd heeft gezien zal zeggen dat we verdiend hebben gewonnen. Cristiano hoeft niemand meer iets te bewijzen. HIj heeft bij al zijn clubteams en bij de nationale ploeg geschiedenis geschreven."

De twee Portugezen van Juventus bereiden zich in voor op het treffen met Oekraïne. Dat duel wordt vrijdag in Lissabon gespeeld en drie dagen later volgt een duel met Servië in het Estadio da Luz. Cancelo hoopt daarin ook van waarde te kunnen zijn, zoals hij bij Juventus in rap tempo is opgewerkt tot een onmisbare schakel.

De 24-jarige wordt gezien als de beste rechtsback van de en valt vooral op met zijn aanvallende runs. "Ik leer elk jaar weer iets bij. Nu train ik met de beste verdedigers in de wereld, [Leonardo] Bonucci en [Giorgio] Chiellini. "In Italië ligt de lat erg hoog en nu voel ik me veel beter dan ik een of twee jaar geleden was", besluit de Portugees, die in april tweemaal tegen gaat strijden in de kwartfinale van de Champions League.