Cancelo in 2019 pas weer in actie bij Juventus

João Cancelo komt dit kalenderjaar niet meer in actie namens Juventus. De Portugese verdediger kampt met een blessure aan de meniscus.

Juventus meldt vrijdagavond via de officiële kanalen dat Cancelo met succes is geopereerd. Coach Massimiliano Allegri verwacht dat hij zeker vier of vijf wedstrijden van de Oude Dame moet missen. De Italiaanse koploper speelt deze maand in de Serie A nog tegen Torino (uit), AS Roma (thuis), Atalanta (uit) en Sampdoria (thuis).



Waarschijnlijk is Cancelo er op 12 januari ook nog niet bij als Juve in de achtste finales van de Coppa Italia op bezoek gaat bij Bologna. Mogelijk is de 24-jarige speler vier dagen later weer inzetbaar. Juventus gaat dan tegen AC Milan om de Italiaanse Super Cup strijden. Het duel wordt gespeeld in Jeddah, Saoedi-Arabië.João Cancelo is aan zijn eerste seizoen bij Juventus bezig. De Portugees werd afgelopen zomer voor zo'n veertig miljoen euro overgenomen van Valencia, dat hem vorig seizoen aan Internazionale verhuurde. Tot nu toe speelde hij vijftien keer in de hoofdmacht van de Bianconeri.