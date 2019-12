Cambuur en Volendam winnaars van avond na ruime overwinningen

SC Cambuur heeft vrijdagavond zijn vijfde overwinning op rij in de Keuken Kampioen Divisie geboekt.

De ploeg van trainer Henk de Jong was aan de Krommedijk al na een helft klaar met en won uiteindelijk 2-4. Ook had een comfortabele avond en won met 1-4 op bezoek bij .

, nummer twee van de ranglijst, speelde met 2-2 gelijk op bezoek bij en zag concurrent tegelijkertijd met 1-1 remiseren tegen .

FC Dordrecht - 2-4

Koploper SC Cambuur trof aan de Krommedijk hekkensluiter FC Dordrecht en begon sterk aan het duel. Na 22 minuten spelen tekende Robin Maulun voor de verdiende openingstreffer.

Lang kon de ploeg van trainer Henk de Jong niet genieten van de voorsprong, want een minuut later ging wegens een overtreding op Pedro Marques de bal aan de andere kant op de stip. De Portugees benutte het buitenkansje zelf en trok de stand daarmee gelijk.

Cambuur liet zich niet uit het veld slaan en kwam dankzij een rake knal van Mees Hoedemakers snel weer op voorsprong. Voor rust liepen de bezoekers door een doelpunt van Kellian van der Kaap en de tweede treffer van Maulun al uit naar een 1-4 voorsprong.

Door de comfortabele voorsprong nam Cambuur in de tweede helft gas terug en kort voor tijd bepaalde Stef Gronsveld de eindstand nog op 2-4.



FC Den Bosch - De Graafschap 2-2

De eerste helft in De Vliert kende niet al teveel hoogtepunten. Branco van den Boomen schoot namens De Graafschap een vrije trap naast, terwijl een inzet van Paco van Moorsel net op tijd werd weggehaald door Ted van de Pavert.

De bezoekers uit Doetinchem begonnen sterker aan de tweede helft en openden na vijftig minuten spelen de score, toen een schot van Daryl van Mieghem vanaf de rand van het strafschopgebied tegen de touwen ging. Drie minuten later verdubbelde Ralf Seuntjens van dichtbij de marge.

FC Den Bosch gaf zich niet gewonnen en kwam kort daarna via Van Moorsel terug in de wedstrijd. Van den Boomen leek de marge weer naar twee te brengen dankzij een wonderbaarlijke vrije trap vanaf de middenlijn, maar die treffer werd afgekeurd omdat de bal niet stillag.

Door een slippertje van De Graafschap-doelman Hidde Jurjus kon Leo Väisänen uiteindelijk de gelijkmaker binnen koppen, waardoor de formatie van trainer Mike Snoei voor de derde keer op rij puntverlies leed.



FC Eindhoven - FC Volendam 1-4

FC Volendam kende een droomstart in het Jan Louwersstadion, want al binnen 25 minuten spelen stond er 0-2 voorsprong op het scorebord. Na twee mogelijkheden voor FC Eindhoven, werd Gijs Smal aan de andere kant bediend door Franco Antonucci.

De vleugelverdediger schoot in de verre hoek raak en was tien minuten later andermaal trefzeker, deze keer op aangeven van Derry John Murkin. Hij kreeg kort daarna om ook zelf tot scoren te komen, maar faalde voor open doel.

Kort na rust gooide FC Volendam door een treffer van Nick Doodeman het duel definitief in het slot. Het slotakkoord werd uiteindelijk verzorgd door Antonucci, die de marge naar vier tilde. Youri Roseboom bepaalde de eindstand in de slotfase op 1-4, waardoor FC Volendam op koers blijft voor de tweede periodetitel.



Telstar - NAC Breda 1-1

Een vroege treffer van Huseyin Dogan maakte in de eerste helft het verschil. Na een aanval over allerlei schijven rondde Dogan in de zevende minuut af, op aangeven van Arno Verschueren. Dogan was kort daarna dicht bij zijn tweede doelpunt, maar schoot net over.

NAC kreeg meerdere pogingen om de score uit te breiden, maar slaagde daar in de eerste helft niet in. Kort na de pauze haalde NAC opgelucht adem, toen Shayne Pattynama over Nick Olij en op de lat kopte.

Maar na een klein uur kwam de thuisploeg toch langszij, via een intikker van Elayis Tavsan. Telstar diende NAC daarmee een harde tik toe, na twee opeenvolgende competitiezeges voor de Noord-Brabanders.



- Nijmegen 2-1

Na drie minuten spelen moest Alessandro Damen de 0-1 van Ole Romeny voorkomen. De sluitpost moest kort daarna opnieuw reddend optreden na een inzet van Romeny. Excelsior bracht daar in de eerste helft speldenprikjes van Joël Zwarts en Elias Mar Ómarsson tegenover.

Direct na rust wist Sander Fischer met een raak schot de ban te breken namens de thuisploeg. Lang kon Excelsior niet genieten van de voorsprong, want Romeny trok de stand razendsnel gelijk. Er ontstond een interessante wedstrijd, met kansen over en weer voor Thomas Verhaar en Anthony Musaba.

De winnende treffer kwam uiteindelijk op naam van Zwarts, die het eindstation was van een fraaie aanval.



- 3-0

TOP Oss ging dramatisch van start in het Yanmar Stadion, want al na vijf minuten stond Almere City op voorsprong. Damien Perquis kon aanvankelijk nog reddend optreden, maar was kansloos op de rebound van Thomas Verheydt.

De bezoekers hadden al snel op gelijke hoogte kunnen staan, maar Sjoerd Overgoor liet een levensgrote kans liggen. Voor rust had Almere City de marge nog kunnen vergroten via James Efmorfidis.

Nick Venema kreeg na 65 minuten spelen een vrije doortocht en tekende voor de 2-0. Venema slaagde er aanvankelijk niet in om vanaf elf meter naar drie te tillen. Een doelpunt van Damon Mirani bepaalde de eindstand uiteindelijk op 3-0.



- Jong 1-1

In de openingsfase waren er direct kansen over en weer te zien op De Adelaarshorst. Jaroslav Navrátil nam het doel onder vuur namens Go Ahead Eagles, terwijl de eerste mogelijkheid van Jong PSV op naam van Richard Ledezma.

Dat de thuisploeg niet binnen een kwartier op voorsprong stond, was te danken aan een gemiste kans voor Antoine Rabillard. Ondanks mogelijkheden voor Martijn Berden, Navrátil en Richard van der Venne werd er voor rust nog niet gescoord.

Berden leek Go Ahead Eagles vroeg in de tweede helft op voorsprong te brengen na een blunder van Mike van de Meulenhof, maar die treffer werd geannuleerd wegens buitenspel. Een rake kopbal van Elmlo Lieftink brak twintig minuten voor het einde de ban.

Na een slippertje van Jeroen Veldmate werd Sekou Sidibe niet lang daarna in staat gesteld om de gelijkmaker aan te tekenen. Ondanks een mogelijkheid voor Lieftink kwam er in die gelijke stand geen verandering meer.



- Jong 1-1

Het was een gezapige eerste helft, maar voor rust wist Utrecht wel te scoren. Acht minuten voor de onderbreking zette Jonas Arweiler een aanval op en bediende hij Eros Maddy op maat, alvorens zelf in stelling te worden gebracht om de score te openen: 0-1.

Over het geheel bezien was het een verdiende voorsprong, daar de bezoekers verzorgder speelden dan MVV. In de tweede helft stond Utrecht onder druk en daar kwam men moeilijk onderuit.

Het resulteerde elf minuten voor tijd in de gelijkmaker van aanvoerder Anthony van der Hurk, die binnenkopte na een goede voorzet van Thijmen Goppel en daarmee de eindstand bepaalde.