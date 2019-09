Cambuur boekt derde zege; FC Dordrecht is laatste plaats voorlopig kwijt

SC Cambuur is erin geslaagd om de uitwedstrijd tegen Telstar winnend af te sluiten.

De ploeg van trainer Henk de Jong was in het Rabobank IJmond Stadion met 0-2 te sterk en passeert de Witte Leeuwen zo op de ranglijst. doet voorlopig afstand van de rode lantaarn, doordat er in eigen stadion een punt gepakt werd tegen .

- 0-2

Met zeven punten uit vier wedstrijden was Telstar redelijk goed aan de competitie begonnen. SC Cambuur had voorafgaand aan het treffen in het Rabobank IJmond Stadion een punt minder, maar begon wel beter aan de wedstrijd. Nadat Giovanni Korte met een kopbal nog de paal had geraakt, was het na 24 minuten spelen raak. Na een vrije trap van Robin Maulun bleef de bal in het strafschopgebied liggen, waarna Jamie Jacobs op aangeven van Robert Mühren het leer tegen de touwen werkte. Voor rust kreeg Mühren nog twee grote kansen om de marge van Cambuur uit te breiden.

Gaandeweg de tweede helft werd Telstar beetje bij beetje sterker, wat resulteerde in schoten van de ingevallen Tuur Houben, Anass Najah en Reda Kharchouch. Een kwartier voor tijd was Frank Korpershoek heel dicht bij de gelijkmaker, maar zijn kopbal werd van de lijn gehaald door Ragnar Oratmangoen. Desondanks kwam Cambuur in de slotfase, op dat moment misschien enigszins tegen de verhoudingen in, op 0-2. Stanley Akoy bediende Alex Bangura, die uiteindelijk de eindstand in Velsen-Zuid bepaalde.

FC Dordrecht - MVV Maastricht 1-1

Al na drie minuten spelen stond de openingstreffer op het scorebord in het Riwal Hoogwerkers Stadion. Een vrije trap van Joshua Holtby vanaf de zijkant van het veld belandde in een keer achter FC Dordrecht-doelman Ramón ten Hove in de verre hoek. Enkele minuten later leek MVV de marge al te verdubbelen, toen Anthony van den Hurk raak schoot op aangeven van Joeri Schroijen. De treffer werd echter geannuleerd wegens buitenspel. FC Dordrecht richtte zich gedurende de eerste helft redelijk op en kwam na een klein halfuur spelen op gelijke hoogte. Fabian De Abreu kopte raak vanuit een vrije trap van Jari Schuurman.

In de tweede helft zorgden Pedro Marques en Noah Lewis namens FC Dordrecht voor kleine mogelijkheden, terwijl MVV van zich deed spreken via Serhat Kot. Beide ploegen wisten in de slotfase niet meer tot grote kansen te komen, waardoor het duel enigszins doodbloedde. Door de remise is FC Dordrecht de laatste plaats voorlopig kwijt, doordat het puntentotaal naar twee wordt getild. Kerkrade en Jong staan nog op één punt, al hebben beide ploegen nog een wedstrijd tegoed.