Calvin Stengs: "Misschien heeft mijn omgeving daar meer last van"

Calvin Stengs werd afgelopen week voor het eerst opgenomen in de voorselectie van Oranje.

De twintigjarige aanvaller van kent een uitstekende seizoensstart, met 8 doelpunten en 10 assists in 21 officiële wedstrijden. Stengs blijft ondanks het goede begin van de jaargang bescheiden én kritisch op zijn eigen prestaties.

"Het zijn mooie weken. Maar ik vind het niet moeilijk om mijn kop erbij te houden. Misschien heeft mijn omgeving daar meer last van. Dat ze meer van je verwachten. Iedereen begint er natuurlijk over tegen me. En ook iedereen is blij voor me", zegt Stengs in gesprek met het Algemeen Dagblad.

Het is pas een jaar geleden dat hij zijn rentree maakte na een zware knieblessure. "Het was toen nog niet altijd goed. Ik wilde nog te graag, terwijl er veel van me werd verwacht. Dan wil je het ook gewoon laten zien."

"Het heeft even geduurd voordat ik me weer helemaal vrij voelde in mijn hoofd. Dat ik nu in de voorselectie zit, is een bevestiging dat het goed gaat. Ik heb daar hard voor moeten werken", gaat de aanvaller verder.

Na afgelopen weekeinde is AZ definitief voorbij op de ranglijst, waardoor de Alkmaarders de naaste achtervolger van koploper zijn met een achterstand van zes punten. "We moeten niet ineens gaan zeggen dat we dé uitdager van Ajax zijn. We staan op de tweede plek en dat moeten we vasthouden."

"Het is de bedoeling dat we echt iets neerzetten met dit team. Ik denk dat we wel wisten dat dit in onze mars zat. Alles valt goed, dan heb je het gevoel dat je heel sterk bent", aldus Stengs. Voor AZ wacht nu komende week de uitwedstrijd in Kazachstan tegen Astana in de .

"Ik kijk er wel een beetje tegenop, want ik ben niet zo'n fan van vliegen. Maar met de jongens is het ook wel gezellig. We gaan een beetje ouderwets kaarten, denk ik."