'Calvin Stengs kan ondanks statement telefoontje uit Italië verwachten'

Calvin Stengs staat hoog genoteerd in de scoutingsrapporten van Juventus, zo verzekert Tuttosport zaterdagavond.

De Italiaans kampioen vindt volgens de regionale sportkrant dat de huidige selectie toe is aan verjonging en denkt serieus aan de nummer tien annex vleugelspeler van . Van een transfer op korte termijn zal echter geen sprake zijn.

Stengs gaf vrijdag al aan dat hij net als ploeggenoot Myron Boadu het seizoen afmaakt in Alkmaar. "Ik weet dat er veel geruchten over mij en Myron de ronde gaan, maar voor mij is een vertrek in de winterstop geen optie", zei Stengs na de 5-1 oefenzege op KV Mechelen tegenover Voetbal International.

Zaakwaarnemer Mino Raiola gaf eerder al aan dat er veel clubs zich bij hem hebben gemeld om te informeren naar Stengs (en Boadu).

is van plan om komende zomer een aantal jonge spelers aan te trekken. Houssem Aouar van is daarbij het belangrijkste target van la Vecchia Signora , zo schrijft Tuttosport . Juventus is in de volgende ronde van de gekoppeld aan Lyon; voor de beleidsbepalers van de -club naar verluidt een nieuwe kans om om de tafel te gaan met Lyon over de 21-jarige middenvelder. In de zomer wezen de Fransen nog een bod van 55 miljoen euro op Aouar van af.

De scouts van Juventus hebben meer talentvolle spelers in kaart gebracht. Zo wordt de zeventienjarige middenvelder Eduardo Camavinga gevolgd, die al 26 -duels achter zijn naam heeft voor Stade . Ook leeftijdsgenoot Fabio Silva van wordt gevolgd. De spits heeft één doelpunt gemaakt in zijn eerste zeven competitieduels.

Tot slot valt ook de naam van Florentino, een twintigjarige middenvelder van die tot nu toe achttien competitiewedstrijden heeft gespeeld.